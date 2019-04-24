Domuzların beyin hücreleri, ölümden birkaç saat sonra kısmen canlandırıldı

ABD'li bilim insanları domuzların beyinlerini, ölümlerinden dört saat sonra kısmen canlandırdı. Bulgular ölümle yaşam arasındaki çizginin tartışılmasına yol açabilir ve Alzheimer gibi hastalıkların daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Deneyde beyin hücrelerinin ölümünün durdurulması başarıldı ve beyindeki bazı bağlantıların yeniden kurulduğu tespit edildi. Fakat beyinde bilinç veya farkındalık oluşmadı. Sürpriz bulgular, beynin kan akışı durduktan birkaç dakika sonra geri döndürülemez bir şekilde işlevsizleştiği fikrinin sorgulanmasına yol açıyor. Deney nasıl yapıldı? 32 domuz beyni bir mezbahadan alındı ve dört saat sonra Yale Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından geliştirilen bir sisteme bağlandı. Bu sistem beyne nabzı andıran bir şekilde özel bir sıvı pompaladı. Sıvıda oksijen taşıması için yapay kan ve beyin hücrelerinin ölümünü durdurmak için ilaçlar vardı. Domuz beyinleri altı saat boyunca bu sıvıyla beslendi. Araştırma neyi gösteriyor? Nature dergisinde yayımlanan araştırma beyin hücrelerinin ölümünün azaltıldığını, damarların tekrar işlev kazandığını ve bir miktar beyin aktivitesi gerçekleştiğini gösteriyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında... Bilim insanları evrendeki ilk moleküle ilişkin kanıt buldu Donmuş toprak tabakasındaki erimenin ekonomik ek maliyeti 70 trilyon doları bulabilir

Beyin hücrelerinin birbiriyle iletişim kurduğu sinapsların da faal olduğu ortaya çıktı. Normal bir beynin ihtiyaç duyduğu kadar oksijen pompalanan domuz beyinleri ilaçlara da canlı bir beynin vereceği türden tepkiler verdi. Bütün bunlar domuzların kafaları kesildikten 10 saat içinde gerçekleşti. Beyinlerin elektroenselogram (EEG) taramasında, bilinç veya farkındalık anlamına gelecek beyin çapında elektrik aktivitesine dair bir bulguya rastlanmadı. Yani onlar hâlâ ölü beyinlerdi. Ne öğrendik? Araştırma beyinlerin nasıl öldüğüne dair fikirleri değiştirme potansiyeli taşıyor. Eskiden, oksijenin kesilmesiyle birlikte beyin hücrelerinin hızlıca öldüğü tahmin ediliyordu. Yale Üniversitesi'nden nörobilim profesörü Nenad Sestan, "Beyin hücreleri tahmin ettiğimizden daha uzun sürede ölüyor" diyor ve ekliyor: "Hücre ölümleri aşamalı olarak gerçekleşiyor ve bu süreçlerin bazıları ertelenebilir, durdurulabilir, hatta geri çevrilebilir." Bu deneyler etik mi? Domuz beyinleri et endüstrisinden tedarik edildi, yani deney için öldürülmediler.