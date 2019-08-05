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Domuzların saldırısına uğrayan baba ve iki oğlu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

Domuzların saldırısına uğrayan baba ve iki oğlu yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde incir toplarken domuzların saldırısına uğrayan baba ve iki oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Toy (35), iki çocuğuyla Çaltı ovasına incir toplamaya gitti.

Burada karşılaştıkları domuz sürüsünün saldırısına uğrayan baba Toy, oğlu İzzet (7) ve İlyas Toy (5), vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Baba ve iki çocuğu Çine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ramazan Toy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incir toplarken domuz sürüsü ile karşılaştıklarını belirterek, "25'e yakın domuz vardı. Biz onlardan kaçmak isterken o kargaşada yaralandık. Bizi öldürebilirlerdi, çok şükür çabuk ayrıldılar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çine domuz Ramazan Toy saldırı

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