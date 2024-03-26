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  4. Donald Trump'a 'sus payı' davasında konuşma yasağı getirildi!

Donald Trump'a 'sus payı' davasında konuşma yasağı getirildi!

26.03.2024 23:58
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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasında Yargıç Juan Merchan, konuşma yasağı getirdi.

Donald Trump'a 'sus payı' davasında konuşma yasağı getirildi!

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump hakkında açılan dört ceza davasından biri olan yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan davada Yargıç Juan Merchan yeni karar verdi. Yargıç Merchan, Trump’a dava hakkında konuşma yasağı getirdi.

Yargıç Merchan, Trump'ın avukatlar, mahkeme personeli, savcıların veya avukatların aile üyeleri hakkında davaya müdahale etme niyetinde olan açıklamalarda bulunamayacağını, potansiyel veya gerçek jüri üyeleri hakkında açıklama yapmasını da yasakladı. Yargıç Merchan, Trump’ın jüri üyeleri de dahil olmak üzere adalet sisteminin her düzeyindeki insanlara karşı "tehdit edici, tahrik edici, aşağılayıcı" açıklamalar yapma geçmişine sahip olduğunu hatırlattı.

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'SUS PAYI' DAVASI

Yetişkin film oyuncusu Daniels, Trump ile yaşadıkları ilişki konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ifade etmişti. Daniels, anlaşmanın Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu savunmuştu. Trump ise Daniels'ın iddialarını yalanlamıştı. Ancak Trump’a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı. Cohen, daha sonra kendisine Trump’ın şirketleri tarafından ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti. Cohen, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "vergi kaçırma" ve "Kongre’ye yalan söyleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere 9 federal suçlamayı kabul etmiş, Aralık 2018’de 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, geçtiğimiz sene 4 Nisan’da söz konusu ödemeyi örtbas etmek için mali kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı dava kapsamında hakim karşısına çıkmış ve duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti. Davanın ilk duruşması 15 Nisan'da jüri seçimiyle başlayacak. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump
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