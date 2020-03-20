Donald Trump etkisi kanıtlanmamış ilacı savundu: 'İlacı denemekle ne kaybederiz?'

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüsü salgınıyla ilgili düzenlediği basın toplantısına başka hastalıklarda kullanılan ancak koronavirüsüne karşı etkili olduğu tam olarak kanıtlanmamış bir ilaca ilişkin açıklaması damga vurdu. Trump “Denemekle ne kaybederiz?” dedi. Trump kendisine “Fazla iyimser mi konuşuyorsunuz?” diyen gazeteciye de sert çıktı.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında gazeteciler ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Anthony Fauci’ye “Hidroksiklorokin” adlı ilacın koronavirüsünü engelleme konusunda etkili olup olmadığı sorusu yöneltildi. Fauci, söz konusu ilacın koronavirüsüne karşı etkili olduğunun henüz kanıtlanmadığını belirtti. Ancak Başkan Trump kürsüye yeniden gelerek ilaca bir şans verilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi, “Benim içimde iyi bir his var. Bu sadece bir his. Denemekten zarar gelmez, ne kaybederiz?” ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA DOZ SİPARİŞ VERİLDİ

Uzun süredir sıtma, romatizma ve lupus rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ilacın koronavirüsüne karşı sınırlı bir etkisinin olduğu kaydediliyor. İlacın koronavirüsüne karşı ne kadar etkili olduğuna ilişkin resmi bir klinik deney mevcut değil. Başkan Trump ise milyonlarca doz bu ilaçtan sipariş verdiklerini söyledi.