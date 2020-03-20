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Donald Trump etkisi kanıtlanmamış ilacı savundu: 'İlacı denemekle ne kaybederiz?'

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 22:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın basın toplantısına başka hastalıklarda kullanılan ancak koronavirüse karşı etkili olduğu henüz kanıtlanmamış bir ilaca ilişkin açıklaması damga vurdu. Trump “Denemekle ne kaybederiz?” dedi. Kendisine “Fazla iyimser mi konuşuyorsunuz?” diye soran gazeteciye de sert çıktı.

Donald Trump etkisi kanıtlanmamış ilacı savundu: 'İlacı denemekle ne kaybederiz?'

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüsü salgınıyla ilgili düzenlediği basın toplantısına başka hastalıklarda kullanılan ancak koronavirüsüne karşı etkili olduğu tam olarak kanıtlanmamış bir ilaca ilişkin açıklaması damga vurdu. Trump “Denemekle ne kaybederiz?” dedi. Trump kendisine “Fazla iyimser mi konuşuyorsunuz?” diyen gazeteciye de sert çıktı.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında gazeteciler ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Anthony Fauci’ye “Hidroksiklorokin” adlı ilacın koronavirüsünü engelleme konusunda etkili olup olmadığı sorusu yöneltildi. Fauci, söz konusu ilacın koronavirüsüne karşı etkili olduğunun henüz kanıtlanmadığını belirtti. Ancak Başkan Trump kürsüye yeniden gelerek ilaca bir şans verilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi, “Benim içimde iyi bir his var. Bu sadece bir his. Denemekten zarar gelmez, ne kaybederiz?” ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA DOZ SİPARİŞ VERİLDİ

Uzun süredir sıtma, romatizma ve lupus rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ilacın koronavirüsüne karşı sınırlı bir etkisinin olduğu kaydediliyor. İlacın koronavirüsüne karşı ne kadar etkili olduğuna ilişkin resmi bir klinik deney mevcut değil. Başkan Trump ise milyonlarca doz bu ilaçtan sipariş verdiklerini söyledi.

İlacı üreten firma Bayer geçtiğimiz günlerde Amerikan hükümetine 3 milyon tablet ilacı bağışlayacağını açıklamıştı. 1984 yılından bu yana Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin başında bulunan Fauci, ilacın Corona virüsünün tedavisinde kullanılmasının zararlı bir yan etkisinin olma ihtimalinin bulunmadığını söyledi ancak yine de ilacın güvenli ve etkili olup olmadığının bilimsel olarak kanıtlanması gerektiğinin de altını çizdi. Doktor Fauci, “Ben etkili olabileceğini söylüyorum. Ancak tıp görevlileri bu ilacın gerçekten etkili ve güvenli olduğunu gösterecek verilerin toplanmasına odaklanmalı” ifadelerini kullandı.

TRUMP GAZETECİYE SERT ÇIKTI

Başkan Trump dün de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA’e başka hastalıklar için kullanılmış olan ve koronavirüsüne karşı da sınırlı etkisi olduğu belirtilen ilaçların onay sürecinin hızlandırılmasını istemişti. FDA Komiseri Stephen Hahn ise protokolleri izlediklerini vurgulamıştı. Trump gazeteciye sert çıktı: “Berbat bir muhabirsin” Beyaz Saray’daki basın toplantısında Trump’a bir gazeteci ilaç konusunda Amerikalılar’a fazla iyimser mesaj verip vermediğini, korku yaşayan Amerikalılar’a ne mesaj vermek istediğini sordu. Başkan Trump gazeteciye sert çıkarak, “Berbat bir muhabir olduğunu söylüyorum. Yalan yanlış haber yapanlar bu dönemde Amerikalılar olarak birlik içinde olmamızı zorlaştırıyor” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
abd koronavirüs Donald Trump Hidroksiklorokin

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