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Donald Trump’ın kaybetmesi Huawei’ye yansıdı mı?

19.11.2020 12:31 | Son Güncelleme:
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Donald Trump’ın kaybetmesi Huawei’ye yansıdı mı?

ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kaybetmesi Huawei için yeni sinyaller vermiş olabilir. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Huawei, bir süredir ABD hükümetinin uyguladığı yaptırımlara karşı faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Burada yaptırım dediğimizde aklınıza sadece Google servisleri vs. gelmesin. Huawei genele baktığımızda bir telekomünikasyon şirketi. Doğal olarak bu şirketin 5G tarafında da yatırımları bulunuyor. Hatta bazı ülkelerin altyapısı Huawei tarafından kuruluyordu.

HUAWEİ TEKRAR TEMASA GEÇEBİLİR

Kuruluyordu diyoruz çünkü ABD’nin yaptırımları sonrasında pek çok ülke Çinli şirket ile olan sözleşmesini fesih etme kararı aldı. Nitekim İngiltere de bu ülkeler arasında bulunuyordu. Fakat Trump’ın seçimleri kaybetmesinin ardından görünüşe göre Huawei 5G tarafında sözleşmeleri iptal eden ülkelerle tekrardan temasa geçme kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin yetkili isimleri Trump’ın seçimi kaybetmesi ile ilgili bazı söylemlerde bulunmuştu. Bu söylemlerde yeni ABD hükümetinin gelmesiyle birlikte bazı yaptırımların gözden geçirilebileceğinin sinyali verilmişti.

Bilindiği üzere Biden hükümeti yeni yılda göreve başlayacak. Dolayısıyla 2021 Huawei için 2020'ye göre daha iyi bir yıl olabilir. Elbette bu şimdilik bir öngörü. Zira Biden hükümetinin de Trump’ın ambargolarını devam ettirme ihtimali bulunuyor. Bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Eğer Huawei üzerindeki ambargo kaldırılırsa, Google servislerinin Huawei ve Honor cihazlara gelmesinin de önü açılmış olacak. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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