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  4. Donald Trump sürücüsüz araç projesinin bilgilerini çalan kişiyi aftan yararlandırdı

Donald Trump sürücüsüz araç projesinin bilgilerini çalan kişiyi aftan yararlandırdı

21.01.2021 08:22 | Son Güncelleme:
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Donald Trump sürücüsüz araç projesinin bilgilerini çalan kişiyi aftan yararlandırdı

Donald Trump, başkanlığının son saatlerinde. Beyaz Saray'da uzun süredir devam eden merhamet geleneğini sürdürmek için Trump, toplamda 73 af ve 70 tebliğ yayınladı.

Bağışçıları dolandırmaktan suçsuz olduğunu iddia eden Steve Bannon'un yanı sıra eski Trump kampanyası için bağış toplayan Elliot Broidy ve rapçiler Lil Wayne (silah bulundurma suçlaması) ve Kodak Black de affedildi.

İlginçtir ki, geçen baharda otonom teknoloji ticari sırlarını çalmaktan suçunu kabul eden eski Google ve Uber mühendisi Anthony Levandowski için de bir af çıkarıldı. 2020 Ağustos ayında Levandowski 18 ay hapse mahkum edilmişti. Ancak COVID-19 sebebiyle gözaltına alınmadı. Ancak onu rahatlatan haber Trump’tan geldi. Bu arada, Alphabet Inc'in sürücüsüz teknoloji birimi Waymo, daha önce Levandowski'nin suçunu "ihanet" olarak tanımlasa da, cezasını "ticari sır kanunları için bir kazanç" olarak nitelendirmesine rağmen, konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Eski Google mühendisi geliştirme programları ve ürün tasarımları dahil tüm verileri ayrılmadan önce kişisel dizüstü bilgisayarına transfer etmişti. Bu durum Uber ile yapılan görüşme sırasında ortaya çıkmıştı.

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