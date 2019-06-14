HABER

Donald Trump’tan danışmanı Comway’i kovması istendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 09:51 | Son Güncelleme

ABD Özel Müşavirlik Bürosu (OSC), Donald Trump’ın Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway’i hükümet çalışanlarının siyasi faaliyetlerini sınırlayan bir yasayı ihlal ettiği için kovmasını tavsiye etti.

Donald Trump’tan danışmanı Comway’i kovması istendi

ABD Özel Müşavirlik Bürosu (OSC), Donald Trump’ın Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway’i hükümet çalışanlarının siyasi faaliyetlerini sınırlayan bir yasayı ihlal ettiği için kovmasını tavsiye etti. Beyaz Saray sözcüsü ise ajansın raporunun derinden kusurlu olduğunu iddia etti.
ABD Özel Müşavirlik Bürosu (OSC), Donald Trump’ın Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway’in hükümet çalışanlarının politik kampanya faaliyetinde bulunmalarını engelleyen Hatch Yasası olarak bilinen ABD yasalarını ihlal ettiği sonucuna vardıktan sonra federal ofisten çıkarma tavsiyesinde bulundu. Başkana hitaben hazırlanan özel raporda OSC, uzun süredir öne çıkan Conway’in “kanuna saygısızlık” gösterdiğini açıkladı.
Raporda, “Bayan Conway’in ihlallerinin cezasız kalması halinde, tüm federal çalışanlar Hatch Yasası’nın kısıtlamalarına uymaları gerekmediğine dair bir mesaj alırlar. Bu nedenle eylemleri demokratik sistemimizin hukukun üstünlüğü temelini aşındırıyor” denildi.
OSC, Conway’i, 2017’de Alabama’da yapılan özel seçimlerde Hatch Yasasını gözardı etmekle suçluyor.
Beyaz Saray sözcüsü Steven Groves ise, “Özel Müşavirlik Bürosu’nun Kellyanne Conway’e karşı eşi benzeri görülmemiş eylemleri, derinden kusurlu ve serbest konuşma ve anayasal haklarını ihlal ediyor” diyerek hazırlanan rapora sert şekilde cevap verdi.

Donald Trump’tan danışmanı Comway’i kovması istendi

Donald Trump’tan danışmanı Comway’i kovması istendi

PARTNERSon hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...Son hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...
Trump, Basın Sekreteri Sanders’in Beyaz Saray’dan ayrılacağını duyurduTrump, Basın Sekreteri Sanders’in Beyaz Saray’dan ayrılacağını duyurdu
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştüMilli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

İbrahim Kalın'dan ABD'ye mektup tepkisi!

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' mesajı: Hayırlı olsun!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Deniz Baykal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400'ü almıştır, bu işi bitirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.