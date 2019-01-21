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Donan barajda su çekildi cami minaresi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 12:00 | Son Güncelleme

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tuttu - Baraj suları altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi, su seviyesinin çekilmesiyle ortaya çıktı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı'ndaki suyun yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu, baraj yapımı sonucu su altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi ise suyun çekilmesiyle ortaya çıktı.

Hafik ilçesinde etkili olan soğuk hava Pusat-Özen Barajı'nda su yüzeyini dondurdu. Pusat-Özen Barajı'nın Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2009'da Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine kurulması nedeniyle tamamen boşaltılarak yaklaşık 5 kilometre üst kısma taşınan köyün su altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi de suyun donmasıyla ortaya çıktı. Bir bölümü buz üstünde kalan minare, bölgeye gelenlerin dikkatini çekiyor.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgeye gezintiye gelen vatandaşlardan Mustafa Akyüz, “Barajın ortasında minarenin olması çok ilginç, en ilginci de minarenin çevresinin buzla kaplı olması.” dedi.

Yüzeyi yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buzla kaplanan barajın çevresindeki yayla evleri de kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

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Anahtar Kelimeler:
Cami Minaresi Hafik Pusat-Özen Barajı Sivas

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