Donanımı ve kamerası ile amiral gemisi modellerine kafa tutacak

6.7 inç büyüklüğünde 1080×2400 çözünürlüğünde Super AMOLED Plus Infinity-O ekrana yer veren Samsung, bu modelde de 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Samsung Exynos 980 yonga seti kullanmayı tercih ediyor. RAM konusunda da Güney Koreli firmanın tercihi değişmiyor ve telefonda 6 GB RAM / 8 GB RAM opsiyonlarına yer veriliyor.

SAMSUNG GALAXY A71 5G ÖZELLİKLERİ

microSD kart ile 1 TB’a kadar hafıza arttırım imkanı sunan telefonda 128 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Gelelim telefonun kamera özelliklerine. Telefonun arka bölümünde 64 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel 123 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel derinlik sensörü f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel macro lens f/2.4 diyaframlı kamera kullanılıyor.

Özellikle ana kameranın 64 Megapiksel olması ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip olması telefonun kamera konusunda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Telefonun ön bölümünde ise küçük kardeşinde olduğu gibi 32 Megapiksel f/2.2 diyaframlı kameraya yer veriliyor.

Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü ile kutusundan çıkan bu modelde 25W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Bu modelin de fiyattın açıklanmadığını ancak 500 dolar bandını rahat bir şekilde zorlayacağını söyleyebiliriz.

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