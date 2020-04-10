HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Donanımı ve kamerası ile amiral gemisi modellerine kafa tutacak

Donanımı ve kamerası ile amiral gemisi modellerine kafa tutacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.04.2020 11:44 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy A51 5G’den sonra şimdi de özellikleri ile amiral gemisi modellere taş çıkaracak olan Galaxy A71 5G modelini tanıttı. Özellikle kamerası ile üst segment olduğunu belli eden telefon, oldukça şık bir tasarım ile geliyor.

Donanımı ve kamerası ile amiral gemisi modellerine kafa tutacak

6.7 inç büyüklüğünde 1080×2400 çözünürlüğünde Super AMOLED Plus Infinity-O ekrana yer veren Samsung, bu modelde de 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Samsung Exynos 980 yonga seti kullanmayı tercih ediyor. RAM konusunda da Güney Koreli firmanın tercihi değişmiyor ve telefonda 6 GB RAM / 8 GB RAM opsiyonlarına yer veriliyor.

SAMSUNG GALAXY A71 5G ÖZELLİKLERİ

microSD kart ile 1 TB’a kadar hafıza arttırım imkanı sunan telefonda 128 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Gelelim telefonun kamera özelliklerine. Telefonun arka bölümünde 64 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel 123 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel derinlik sensörü f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel macro lens f/2.4 diyaframlı kamera kullanılıyor.

Özellikle ana kameranın 64 Megapiksel olması ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip olması telefonun kamera konusunda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Telefonun ön bölümünde ise küçük kardeşinde olduğu gibi 32 Megapiksel f/2.2 diyaframlı kameraya yer veriliyor.

Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü ile kutusundan çıkan bu modelde 25W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Bu modelin de fiyattın açıklanmadığını ancak 500 dolar bandını rahat bir şekilde zorlayacağını söyleyebiliriz.

EKYS sonuçları nereden öğrenilecek?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Xiaomi Mi 10 Türkiye'de! İşte Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatıXiaomi Mi 10 Türkiye'de! İşte Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı
Sadece 74 dakika yaşadı, organları umut olduSadece 74 dakika yaşadı, organları umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy Samsung Galaxy A71 5G Galaxy A71 5G Samsung Galaxy A71 5G Özellikleri akıllı telefon 5G

En Çok Okunan Haberler

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Ev karantinası pozuna beğeni yağdı!

Ev karantinası pozuna beğeni yağdı!

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzleri her şeyi anlatıyor

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzleri her şeyi anlatıyor

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İster iPhone 9 deyin ister iPhone SE: Yeni ucuz iPhone'un ismi bir kez daha değişti!

İster iPhone 9 deyin ister iPhone SE: Yeni ucuz iPhone'un ismi bir kez daha değişti!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Üç gün önce satışa çıktı, bugün güncellendi!

Üç gün önce satışa çıktı, bugün güncellendi!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
192 MB bellek ile Windows 10 çalıştırdı

192 MB bellek yetmez dediler! Ama o başardı

macOS Catalina 10.15.4 Ek Güncelleme ile çıktı

Yeni güncelleme yayınlandı! İşte gelen yenilikler

5G destekli Samsung Galaxy A51 5G tanıtıldı

Daha önce tanıtılmıştı! 5G'lisi de geldi

30 bin TL'lik Huawei Mate Xs Türkiye'de tükendi!

30 bin TL'den satışa çıktı, şimdi almak imkansız

Xiaomi Mi 10 Türkiye'de! İşte Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı

Xiaomi Mi 10 Türkiye'de! İşte Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı

Huawei Google'ın yerini Qwant ile dolduracak!

Huawei Google'ın alternatifini Fransa'da buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.