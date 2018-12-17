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Donanma Komutanlığı davasında 35 FETÖ sanığı hakim karşısında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 18:48 | Son Güncelleme

1 SANIK TAHLİYE OLDU 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin görülen davada, mahkeme heyeti tarafından dosyaları ayrılan 7'si tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davada sanık ifadelerinin önceki mahkemelerde verdiği savunmalar göz önüne alınarak tanıklar dinlenilmesiyle başlandı.

1 SANIK TAHLİYE OLDU
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin görülen davada, mahkeme heyeti tarafından dosyaları ayrılan 7'si tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davada sanık ifadelerinin önceki mahkemelerde verdiği savunmalar göz önüne alınarak tanıklar dinlenilmesiyle başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklar Tezcan Kızılema, Zabit Kişi, Ömer Faruk Gülbahçe, Halil İbrahim Temel, Ali İhsan Gürler ve Hasan Tuncay, tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Cumhurbaşkanlığı avukatı Abdullah Yörük de katıldı.
HAVA ALANIN SİVİL TARAFINI KONTROL ALTINA ALIN TALİMATI
Tanıklardan Yalın Uçar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanarak 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları anlattı. Yalın Uçar, "İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Özdemir bana Tezcan Kızılelma'dan geldiğini söylediği bir direktif gösterdi. Direktifte Hava Üs Komutanlığı'nın hava alanı kısmı olan sivil tarafın kontrol altına alması talimatı olduğunu söyledi. Taraf olmadığını verilen emri uyguladığını söyledi. Emri uygulamayacağımı söyledim. Veysel Kösele'nin televizyonda açıklamasını görmüştüm. Deniz Kuvvetleri'nin darbe girişimin karşısında olduğunu bildiğimden emri uygulamadım. Sivil tarafı kontrol altına almak bana darbe yanlısı bir hareket olarak gelmişti" dedi.
ASKLERLER SİLAHLANSIZLANDIRILDI
Duruşmada tanık olarak dinlenen Faruk Günaydın, "22.30 sularında telefonlara aranarak güvenlik alarmının kırmızıya yükseltildiği ve bölüğe gelmemiz söylendi. Birliğe geldiğimde tüm askerlerin silahlandırıldığını gördüm. Bunun emniyet planı dahilinde olduğunu düşündüm. Bize daha önce tebliğ edilen kırmızı kod planına uygun olarak yapılmıştı. Terör nedeni ile alınan bir ihbar olduğunu düşündüm. Ancak daha sonra haberleri izleyince olaylar kafamda şekillenmeye başladı. Askerleri silahsızlandırarak koğuşlarına götürdük ve başlarına çavuş diktik. Ben o gün askerleri başlarına bir şey gelmemesi için silahsızlandırarak koğuşlarına götürdüm. Olaylara karışmasın başlarına bir şey gelmesin diye bekledim. Benim yokluğumda nöbetçi subaylar askerleri içtima alanına çıkartmış. Ömer Faruk Gülbahçe'yi o akşam kapıdaki iş makinelerinin neden geldiğine bakmaya giderken gördüm. Kapıdaki asker anons geçerek seslerinden dolayı tanklar geldiğini telsizden anons etti. Daha sonra gelenlerin iş makinesi olduğunu anons etti." dedi.
Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Faruk Günaydın, "İçtima alanında bekleyen askerlerin sayısı nöbet değişimi için fazlaydı. Askerler silahlandırılmıştı. Nöbet değişimi birlik önünde olmaz, nöbet sırası gelen nöbet yerine gider. Biz 4 kişi askerleri silahsızlandırarak birliğe soktuk. Olumsuz olaylar yaşanmasın diye başlarında bekledim. İçlerinden FETÖ'cü yada darbeye destek veren olsa, bir olay yaşansa canımızdan olabilirdik. Biz helikopterli birlikleriz, askerlerin helikopterle bile götürülme ihtimali vardır. Askerlerin başında beklemem bu sebeptendir" diye konuştu.
Duruşma sonunda tutuklu sanıklardan Hasan Tuncay adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı ile tahliye edildi. Tutuklu sanık Halil İbrahim Temel'in mahkeme hakkındaki yetkisizlik kararı reddedildi. Duruşma tanıkların dinlenmeye devam edilmesi için 8 Ocak tarihine ertelendi.

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