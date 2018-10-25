Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında karar

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, 23 sanığa "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukatlar Halit Çokan, Abdullah Yörük ve Emre Arık, TBMM adına avukat Ömer Burak Barış, eski AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatları Samet Genç ve Hüseyin Coşkun da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Sabah saatlerinde duruşmanın yapılacağı salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, bölgede polis, jandarma ve sivil ekipler görev yaptı. Bir süre spor salonunun girişinde bekleyen sanık yakınları, kimlik kontrolü yapılarak ve x-ray cihazından geçirilerek duruşma salonuna alındı.

Önceki celsede esasa ilişkin savunmalarını tamamlayan, haklarında mütalaa verilen 55 sanık son sözlerinin sorulması üzerine, beraatlarını ve tahliyelerini talep etti. Söz alan eski Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, "Terörist değilim. Vatansever Türk evladıyım. Genelkurmay imzalı sıkıyönetim emriyle hareket ettim. Rütbeme ve görevime verilen yetki gereğince faaliyette bulundum. Askerlikte verilen emir sorgulanmaz. Ben de bundan dolayı emri sorgulamadım. 'Vur' deyince vururum, 'öl' deyince ölürüm. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadesini kullandı. Eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. \ - Mahkeme heyeti kararını açıkladı Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, dava sürecini anlatan kısa bir konuşma yaptı. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hayrettin İmren'i "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti tahdit" suçundan toplam 93 yıl, aynı suçlardan Nazmi Ekici'yi ağırlaştırılmış müebbet ile 27 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"Anayasayı ihlal" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Kurmay Albay Muharrem Aslan ağırlaştırılmış müebbet ve 75 yıl, eski 5. Muhrip Filotillası Komodoru Kurmay Albay Önder Öngör ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl, İmren'in eski emir astsubayı İsmet Coşkun ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl, eski Yüzbaşı Harun İlaslan ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl, eski Güvenlik Tabur Komutanlığı Fiziki Güvenlik Subayı Üsteğmen Ahmet Aykut Şevik ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl, eski TCG Yavuz Gemisinin Komutanı Kurmay Yarbay Sezayi Özgür Öztürk ağırlaştırılmış müebbet ve 62 yıl 3 ay, 2. Komutanı Kurmay Yarbay Meftun Metin ağırlaştırılmış müebbet ve 52 yıl 6 ay, Harekat Subayı Kurmay Binbaşı Fatih Dalkıran ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl 9 ay, Savaş Harekat Merkezi Subayı Üsteğmen Ömer Faruk Avcı ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl, Silah Elektronik Subayı Teğmen Murad Hüdavendigar Bozik ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem, eski Harekat Başkanı Kurmay Albay Mustafa Bardakçı, eski TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Kemalreis Savaş Gemisi Komutan Vekili Kurmay Yarbay Arif Çırtlık, eski TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar ile "mahrem imamlar" Oktay Aygün, Yakup Dalkılıç, Ümit Kol, Emrah Çoban, Mehmet Sarı, Enver Kılıç da "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. \ - Müebbet hapis cezası alan sanıklar Fatih Ergin, Kenan Erkalkan, Murat Kabasakal, Hakan Türker, Hasan Özbudak, Ferit Melih Meriç'e "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanık Meriç için yakalama kararı çıkardı. "Anayasayı ihlal" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından Erdal Çetin ve Emre Kıvrak müebbet ile 15'er yıl, Abdülaziz Yıldız ve Murat Dikkaya müebbet ile 17 yıl 6'şar ay, Salih Yalçınkaya müebbet ve 12 yıl 6 ay, Rifat Karataş müebbet ve 16 yıl 10 ay 15 gün, Olcay Keriman müebbet ve 12 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Firari sanık eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Harekat Subayı Kurmay Binbaşı Mehmet Çavdar'a "Anayasayı ihlal" suçundan 15 yıl, tutuksuz sanık Serkan Dumanlıdağ ile Hasan İlhan'a aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Ayrıca, Dumanlıdağ için yakalama kararı çıkarıldı. \ - Diğer cezalar Kamil Altın, "Anayasayı ihlal" suçundan 5 yıl, "terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapse mahkum edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak'a, "terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti. Eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi 2. Komutanı Kurmay Binbaşı Özgür Gencer ve Erdinç Özdemir "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Örgütün "mahrem abi"lerinden Aytekin Tekin, "terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası alırken, sanık Mustafa Dikme'nin dosyasının ayrılmasına karar verildi.

\ - 9 sanık beraat etti, iki amiralin dosyası Ankara'ya gönderilecek Sanıklardan Murat Göktürk, Gürkan Kantaroğlu, Mehmet Aslanparçası, Ali Cihan Özçelik, Mevlüt Engin Çetin, Birkan Özkan, İsmail Kesen, Korhan Tombak ve Hüseyin Aktan tüm suçlardan beraat etti. Heyet, sanıklardan eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan'ın, "hürriyeti tahdit" suçlarından beraatına, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi''nce aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almaları nedeniyle burada açılan davanın reddine karar vererek, bu kişilerin dosyalarının Ankara'ya gönderilmesini kararlaştırdı. \ - 35 sanığın dosyası ayrıldı Mahkeme heyeti ayrıca firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 35 sanığın dosyasının, delil toplama süreci ve kamera kayıtları incelemesinin henüz tamamlanmaması dolayısıyla ayrılmasına karar verdi.

\ - Süreç Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Donanma Komutanlığındaki hareketlilik", "Donanmaya bağlı gemilerin seyre açılması", "Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı" ve "Mahrem imamlar" başlığı altında görülen davanın ilk duruşması, 11 Eylül 2017'de yapıldı. Davada şimdiye kadar müşteki olan, darbe girişimi sırasında TCG Yavuz Gemisi'nde alıkonulan dönemin Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve Komodor Kurmay Albay Levent Kerim Uça, darbeci askerlerin emrine uymadıkları için darbecilerin talimatıyla gözaltına alınan dönemin Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ve eski Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal ile 100'den fazla kişi "tanık" olarak dinlenildi. \ - Mütalaada 51 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas 17 Temmuz'da 55 sanıkla ilgili esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çırtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer aldı. Sanıklardan eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan'ın, "hürriyeti tahdit" suçlarından beraatı istenen mütalaada, bu kişilerin dosyalarının, Ankara'ya gönderilmesi öngörüldü. Eski Tuğamiral Hayrettin İmren'in "mahrem abisi" olduğu iddia edilen Aytekin Tekin ile eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istenen mütalaada, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 35 sanığın dosyasının, delil toplama süreci ve kamera kayıtları incelemesinin henüz tamamlanmaması dolayısıyla ayrılması talebinde bulunuldu.

\ - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık yer aldı. İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.