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Donanmada büyük kriz! Denizaltı üssünde müstehcen film çekerken basıldılar

08.02.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Donanmada büyük kriz! Denizaltı üssünde müstehcen film çekerken basıldılar

İngiltere Kraliyet Donanması bu haberle çalkalanıyor. Cally Taylor takma adını kullanan 29 yaşındaki OnlyFans yıldızı Teğmen Claire Jenkins çok gizli bir nükleer denizaltı üssünde denizci erkek arkadaşıyla müstehcen filmler çekerken basıldı.

İngiltere’de Kraliyet Donanması teğmeni, çok gizli bir nükleer denizaltı üssünde denizci erkek arkadaşıyla müstehcen videolar çekerken yakalandı. OnlyFans’ta Cally Taylor adını kullanan 29 yaşındaki Claire Jenkins, Glasgow yakınlarındaki Faslane nükleer denizaltısı HQ, HMNB Clyde'da uygunsuz şekilde yakalandı.

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Glasgow yakınlarındaki Faslane'de bulunan nükleer denizaltıda birkaç film çektiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma başladı.

ŞANTAJ KORKUSU VAR

Teğmen Claire Jenkins'in görev aldığı denizaltı üssü yetkilileri basının hedefinde. Kadının ayrıca adının Liam Doddington olduğu öğrenilen denizci sevgilisi bile birlikte düzenli olarak müstehcen görüntüler paylaştığı da ortaya çıktı. Kraliyet Donanması'nda, çiftin yabancı ajanlar tarafından şantaja uğrayabileceğine dair korkular bile var. Jenkins, geçen hafta kendisiyle yüzleşen üst düzey yetkililere gizli hayatıyla ilgili itirafta bulundu.

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'HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan donanma yetkilisi: "Bizim sorunumuz güvenlikle ilgili. Eğer bizden bir şey saklanıyorsa o zaman şantaja açık olabilirler. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor, daha fazla yorum yapmak uygun olmaz. Personelin değerlerimiz ve standartlarımıza uygun hareket etmediği durumlarda, uygun önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz." diye konuştu.

Cally Taylor takma adını kullanan 29 yaşındaki teğmen ayrıca, Tomahawk seyir füzelerinden de sorumluydu, denizde özel kuvvetler ve gizli eklemeler yapıyordu.


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