Donbas nerede? Rusya - Ukrayna krizi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada Donbas'a yönelik operasyon başlattıklarını duyurdu. Dünya genelinde yankı uyandıran olayın ardından Donbas nerede? Neden önemli? Donbas Ukrayna'ya mı bağlı yoksa Özerk bölge mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Donbas'ın konumu, yeri ve önemi ile ilgili detaylara haberimizde ulaşabilirisiniz.

DONBAS NEREDE?

Donbass güneydoğu Ukrayna'da bulunuypr.

Donbas topraklarının bir bölümü Rusya - Ukrayna savaşı esnasında kendilerini Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti olarak adlandıran 2 ayrılıkçı grup tarafından işgal edilmiştir.

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Donbas hem tarihi, kültürel hem de ekonomik açıdan önemli bir bölgedir.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan içerisinde Donets ve Luhansk kentlerini barındıran bölge Rusya sınırına kadar dayanan geniş kömür rezervleriyle Avrupa'nın dördüncü büyük maden bölgesi olarak biliniyor.

Bir süre önce açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldığını duyurmuştu.

Söz konusu askeri operasyonun yalnızca Donbass bölgesi ile sınırlı olduğu Rus yetkililer tarafından açıklanmış olsa da Ukrayna'nın birçok kentinden patlama sesleri geldiği biliniyor.

DONBAS UKRAYNA'YA MI BAĞLI YOKSA ÖZERK BÖLGE Mİ?

Donbas, Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan topraklarının bir kısmı Rusya -Ukrayna Savaşı sırasında kendilerine Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti ismini veren iki ayrılıkçı grup tarafından işal edilmiş bir bölgedir.

DONETSK VE LUHANSK NEREDE?

Donetsk yada eski adıyla Stalino, Ukrayna'daki Donetsk yönetim biriminin merkezidir. Çevresindeki kömür madenleri nedeniyle, Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden biridir. Nüfus 1,131,700 civarındadır. Donetsk coğrafya bakımından dağınık ormanlık, tepeler, nehirler ve göllerle çevrili bozkır arazilere sahiptir. Kuzey eteklerin önemli bir kısmı tarım için kullanılır. Kalmius Nehri, şehri güneye doğru 95 km uzaklıktaki Azak Denizi’ne bağlar ve nehir Donetsk‘de yaşayanlar için popüler bir dinlenme alanıdır. Geniş tarım arazileri şehri boydan boya çevreler. Şehir kuzeyden güneye 28 km ve doğudan batıya 55 km uzanır. Yakınlarda 2 tane su rezervuarı vardır: Nyzhnekalmius ve "Donetsk Denizi" Kalmius, Asmolivka, Cherepashkyna, Skomoroshka ve Bakhmutka dahil olmak üzere 5 nehir şehrin içinden geçer. Şehir ayrıca toplam 125 atık yığınını kapsar.

Lugansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna'nın Luhansk Oblastının başkenti olan şehirdir. Doğu Avrupa'da bir de facto yani fiilen var olan bir devlettir. Donbass Savaşında 28 Nisan 2014 yılında Ukrayna'da özerk, egemen bir cumhuriyet olarak kuruldu. 11 Mayıs'ta bağımsızlık referandumu yapıldı ve bağımsızlığı halk tarafından onaylandı. 12 Mayıs'ta resmen bağımsızlığını ilan etti. Lugansk kurucuları 24 Mayıs 2014 yılında da Donetsk Halk Cumhuriyeti ile konfederasyon imzalamıştır.

11 Mayıs 2014 yılında kabul edilen bağımsızlık referandumundan sonra yeni hükûmet 11 Haziran'da Rusya ve 13 diğer devlete bağımsızlığının tanınması çağrısında bulunmuştu. Bağımsızlığı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve 2008 yılında Gürcistan'dan ayrılarak bağımsız olan Güney Osetya tarafından tanındı. 21 Şubat 2022 yılında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem Luhansk hem de Donetsk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıdığını açıkladı.

