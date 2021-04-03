HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

03.04.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Sincan İlçesinde bir marketten dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı.Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren iki hırsız dondurma dolabını açmaya çalıştı.

Dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Ankara’nın Sincan İlçesinde bir marketten dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren iki hırsız dondurma dolabını açmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika dondurma dolabını açmaya çalışan hırsızların bu anları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Mustafa Arık, sabah saatlerinde iş yerine giren iki hırsızın dondurma dolabını açmaya çalıştıklarını söyledi. Hırsızların 15 dakika zorladıklarını söyleyen Arık, kilitlere zarar veren hırsızların bir şey alamadan kaçtığını anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacakBioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak
Uzman isimden korkutan 'yeni mutasyon' uyarısıUzman isimden korkutan 'yeni mutasyon' uyarısı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Akılalmaz olay! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz' diyerek 500 kişilik parti düzenlediler

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' diyerek 500 kişilik parti düzenlediler

Hafta sonu eczane, hastane, postane ve kargolar açık mı? İşte kargo ve eczanelerin çalışma saatleri 

Hafta sonu eczane, hastane ve kargolar açık mı?

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden kritik ziyaret

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden kritik ziyaret

Prof. Dr. İsmail Balık'tan 'süreç yeni mutasyonlara gebe' uyarısı

Uzman isimden korkutan 'yeni mutasyon' uyarısı

Ne zaman emekli olurum? Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Marketler saat kaça kadar açık? Cumartesi Pazar marketler açık mı ve kaçta kapanıyor?

Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.