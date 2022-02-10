Dondurucu soğukta içecek dağıtan imam: Millet paralı sanıp almıyor

Dondurucu soğukta içleri ısıtan görüntüler Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünden. Köy İmam Hatibi Adem Eser, dondurucu soğukta karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan şoförlere çay ve bisküvi dağıtıyor. Adem Eser’in bu davranışını cep telefonu ile görüntüleyen bir tır şoförünün sosyal medya gruplarında paylaşması tıklanma ve beğeni rekorları kırdı.

"MİLLET PARAYLA SANIYOR, ALMIYOR"

Videoda Eser, bardakla tır şoförüne çay ikram ederken kendisine “Sen nereden geliyorsun” diyen şoföre, “Ben karşı köyün imamıyım. Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyorum. Millet zannediyor parayla, kimse almıyor. Allah rızası için dağıtıyoruz” diye konuştu.

İHA

