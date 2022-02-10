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  4. Dondurucu soğukta içecek dağıtan imam: Millet paralı sanıp almıyor

Dondurucu soğukta içecek dağıtan imam: Millet paralı sanıp almıyor

10.02.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisa’ın Şuhut İlçesi Demirbel köyü İmamı Adem Eser, elinde termosla karayoluna çıkarak yolda kalan tır şoförlerine çay ve bisküvi dağıttı. Kar nedeniyle yolda kalanları düşünerek sadece yardım edebilmek için soğuk havaya rağmen yola koyulan imam, görenlerin yüreğini ısıtıyor.

Dondurucu soğukta içleri ısıtan görüntüler Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünden. Köy İmam Hatibi Adem Eser, dondurucu soğukta karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan şoförlere çay ve bisküvi dağıtıyor. Adem Eser’in bu davranışını cep telefonu ile görüntüleyen bir tır şoförünün sosyal medya gruplarında paylaşması tıklanma ve beğeni rekorları kırdı.

"MİLLET PARAYLA SANIYOR, ALMIYOR"

Videoda Eser, bardakla tır şoförüne çay ikram ederken kendisine “Sen nereden geliyorsun” diyen şoföre, “Ben karşı köyün imamıyım. Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyorum. Millet zannediyor parayla, kimse almıyor. Allah rızası için dağıtıyoruz” diye konuştu.

İHA

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