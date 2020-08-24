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Dondurucuda sebze saklamak isteyenler için önemli uyarı! Bu püf noktalar sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Meyve ve sebzelerin mevsiminde yenmesi gerektiğini artık herkes biliyor. Birçok meyve ve sebze her mevsimde bulunabildiği halde bazıları için koca bir seneyi beklemek gerekiyor. Eğer mevsimi dışında sebzelerden yemek yapmak istiyorsanız ya konserve olarak alacaksınız, ki hazır konservelerin tadı tazesiyle kıyaslanamaz, ya da buzdolabında saklayacaksınız. Peki sebzeler dondurucuda nasıl saklanır?

Dondurucuda sebze saklamak isteyenler için önemli uyarı! Bu püf noktalar sayesinde...

Kış sebzelerinden bunalıp yazın mis gibi sebzelerini sofranıza getirmek istiyorsanız ya da tam tersi yazın kış sebzeleri de tüketmek istiyorsanız, sebze hazırlığı kervanına siz de dahil olacaksınız demektir. Dondurucu için sebzelerin hazırlanması gözünüzü korkutuyor olabilir ancak mevsiminde, ellerinizle hazırladığınız sebzeleri diğer mevsimlerde tükettiğiniz zaman hem siz hem aileniz mutlu olacak.

DONDURUCUDA SEBZE HAZIRLIĞI

  • Domatesleri konserve olarak pişirip saklayabileceğiniz gibi kabuklarını soyup küp küp doğrayıp da buzdolabında saklayabilirsiniz. Yemeklik olarak porsiyonlayıp saklamanız kullanım açısından oldukça rahat olacaktır.

  • Patlıcanları dondurucuda saklamak isterseniz kızarttıktan sonra ya da közleyerek buzdolabında saklayabilirsiniz. Kızartma işlemi fazla yağ çektiği için pek tercih edilmese de közlenmiş patlıcanları meze ve yemeklerinizde kullanılmak üzere dondurucuda yerini alabilir. Közlenen patlıcanların bir müddet soğumasına izin verdikten sonra poşetlere ayırıp buzdolabına kaldırabilirsiniz.

  • Biber saklamak isterseniz patlıcan gibi közleyip ya da doğrayıp poşetledikten sonra dondurucuya kaldırabilirsiniz. Kırmızı ya da yeşil biber fark etmez. Ancak közledikten sonra soğutup poşetlere kaldırmayı unutmayın. Kolaylık olması açısından yemeklik porsiyonlara ayırabilirsiniz. Dolmalık biberleri de içini boşaltıp temizledikten sonra dondurucuya kaldırabilir, kullanmak istediğiniz zaman çözdürmeden içlerini doldurup pişirebilirsiniz.

  • Bamyaları dondurucuda saklamak için pek çok farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki ayıklayıp çiğ halde dolaba kaldırılması. Bir diğer yöntem de temizlendikten sonra birkaç dakika haşlanan bamyaları çıkarıp buzlu suya atıp şoklamak ve ardından poşetleyip dolaba kaldırmak. Ayıkladığınız bamyaları taze domatesle birlikte sararana kadar kavurup, soğuttuktan sonra poşetleyip dondurucuya kaldırmak da uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem.

  • Taze fasulye yaz aylarında tüketmeye doymayıp kışın da tüketmek istediğimiz sebzeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Fasulyeleri ayıkladıktan sonra bamya gibi domatesle birlikte rengi değişene kavurarak poşetleyip dondurucuya kaldırabilirsiniz.

  • Bezelye ve barbunya çoğunlukla ayıklandıktan sonra çiğ olarak dolaba kaldırılan sebzelerden. Porsiyonluk bölerek poşetleyip dondurucuya kaldırdığınız bu bezelye ve barbunyayı kullanmak istediğiniz zaman buzlu halde su dolu tencereye ekleyip haşlayarak yemeklere katabilirsiniz.

  • Ispanak, lahana, brokoli, karnabahar ve asma yaprağı gibi sebzeleri dondurucuya kaldırırken temizleyip şoklama yöntemi uygulayabilirsiniz. Bunun için sebzeler 2-3 dakika haşlanır, ardından sıcak sudan çıkartılıp hızlı bir şekilde buzlu suyun içerisine atılır. Bu şekilde sebzeler hem renklerini hem de besin değerlerini kaybetmezler.

  • Mantar saklamak isterseniz bütün haldeki mantarları temizledikten sonra 3-4 dakika kadar haşlayın ve kuruduktan sonra poşetleyip dondurucuya kaldırın.
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