Dondurucuda sebze saklamak isteyenler için önemli uyarı! Bu püf noktalar sayesinde...

Kış sebzelerinden bunalıp yazın mis gibi sebzelerini sofranıza getirmek istiyorsanız ya da tam tersi yazın kış sebzeleri de tüketmek istiyorsanız, sebze hazırlığı kervanına siz de dahil olacaksınız demektir. Dondurucu için sebzelerin hazırlanması gözünüzü korkutuyor olabilir ancak mevsiminde, ellerinizle hazırladığınız sebzeleri diğer mevsimlerde tükettiğiniz zaman hem siz hem aileniz mutlu olacak.

DONDURUCUDA SEBZE HAZIRLIĞI