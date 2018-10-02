KADIN

Dondurulmuş embriyo düşüğe neden olur mu?

Op. Dr. Seval Taşdemir Op. Dr. Seval Taşdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 01.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, dondurulmuş embriyo ve düşükler arasındaki ilişkiyi açıkladı.

Dondurulmuş embriyo düşüğe neden olur mu?

Bebek sahibi olmak isteyen ancak doğal yollardan gebelik elde edemeyen çiftler için son yıllarda birçok yardımcı üreme tedavileri ortaya çıktı. Teknolojinin gelişmesi ile beraber bu tedavi yöntemlerinin de daha çeşitli olması beraberinde bazı soruları da getiriyor. Bunların arasında en çok kafa karıştıran durumlardan bir tanesi ise dondurulmuş embriyolar hakkındaki düşünceler. Çiftler arasında dondurulmuş embriyo ile meydana gelen gebelikte düşük riskinin daha fazla olduğuna dair yaygın bir kanı bulunuyor. Ancak bu kanının aksine dondurulmuş embriyoların düşük riskine herhangi bir etkisi bulunmuyor. Dahası son yıllarda yapılan araştırmalara göre dondurulmuş embriyolar ile daha sağlıklı bir gebelik süreci elde edilebiliyor.

EMBRİYO DONDURMA SÜRECİ

Embriyo dondurma süreci doğal yollarla gebe kalamayanlar için kullanılan bir yardımcı üreme yöntemidir. Dondurulmuş embriyolar sayesinde anne adaylarına tüp bebek tedavisi uygulanırken sürekli olarak hormon tedavisi ya da yumurta toplanması uygulamasına gerek kalmamaktadır. Elde edilen sağlıklı embriyolar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş yasalar ile -196 derecede 5 yıl boyunca saklanabilmektedir. Transfer sürecine gelindiğinde çözülen embriyolar canlılıklarını %90 oranında korumaktadır. Çözülen embriyolar ile taze embriyolar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle dondurulmuş embriyo ekstra bir risk getirmemektedir.

DONDURULMUŞ EMBRİYOLARIN AVANTAJI

Dondurulmuş embriyoların en büyük avantajı tüp bebek tedavisinde yaşanan bir başarısızlık durumunda anne için sürecin baştan başlamamasını sağlamasıdır. Dondurulmuş embriyolar tüp bebek tedavisinde çoğul gebelik durumlarının yaşanmamasını da sağlamaktadır. Dondurulmuş embriyo ile tedavi her seferinde başa dönmediği için aynı zamanda çiftler için daha ekonomik bir yöntemdir. Ayrıca çiftler yaşanacak olan bir başarısızlık durumunda tekrardan tedaviye başlamayacakları için psikolojik olarak bir çöküntü hissetmemektedir. Yumurtatoplama işleminden sonra rahim iç dokusunda bozulmalar olabilmektedir. Bu dokunun kendini toparlaması için bir süre beklemek gerekmektedir. Bu süreçte de embriyo dondurma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum embriyonun rahmin içine tutunma şansını da önemli bir ölçüde arttırmaktadır.

Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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