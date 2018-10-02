Dondurulmuş embriyo düşüğe neden olur mu?

Bebek sahibi olmak isteyen ancak doğal yollardan gebelik elde edemeyen çiftler için son yıllarda birçok yardımcı üreme tedavileri ortaya çıktı. Teknolojinin gelişmesi ile beraber bu tedavi yöntemlerinin de daha çeşitli olması beraberinde bazı soruları da getiriyor. Bunların arasında en çok kafa karıştıran durumlardan bir tanesi ise dondurulmuş embriyolar hakkındaki düşünceler. Çiftler arasında dondurulmuş embriyo ile meydana gelen gebelikte düşük riskinin daha fazla olduğuna dair yaygın bir kanı bulunuyor. Ancak bu kanının aksine dondurulmuş embriyoların düşük riskine herhangi bir etkisi bulunmuyor. Dahası son yıllarda yapılan araştırmalara göre dondurulmuş embriyolar ile daha sağlıklı bir gebelik süreci elde edilebiliyor.

EMBRİYO DONDURMA SÜRECİ

Embriyo dondurma süreci doğal yollarla gebe kalamayanlar için kullanılan bir yardımcı üreme yöntemidir. Dondurulmuş embriyolar sayesinde anne adaylarına tüp bebek tedavisi uygulanırken sürekli olarak hormon tedavisi ya da yumurta toplanması uygulamasına gerek kalmamaktadır. Elde edilen sağlıklı embriyolar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş yasalar ile -196 derecede 5 yıl boyunca saklanabilmektedir. Transfer sürecine gelindiğinde çözülen embriyolar canlılıklarını %90 oranında korumaktadır. Çözülen embriyolar ile taze embriyolar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle dondurulmuş embriyo ekstra bir risk getirmemektedir.