Dönence'nin Sera'sı Nazlı Çetin'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Yargı'nın yıldızı çıktı

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle hafızalara kazınan Nazlı Çetin, Mucize Doktor ve Şeref Sözü gibi dizilerde de rol almıştır. Nazlı Çetin şimdilerde Emre Kınay, Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşarak Dönence dizisinde 'Sera' karakterine hayat vermektedir. İşte duyunca şaşıracağınız Nazlı Çetin'in kendisinden 14 yaş büyük eski aşkı...

Miss Turkey tescilli güzeli Nazlı Çetin kendisinden 14 yaş büyük olan meslektaşı Mehmeh Yılmaz Ak ile aşk yaşıyordu.

Ünlü çift, birliktelikleri boyunca sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraflarını da paylaşıyordu. Bir süre ilişkilerine devam eden çift, geçtiğimiz şubat ayında birlikte oldukları fotoğraflarını silerek sessiz sedasız yollarını ayırdı.

37 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile sosyal medyada büyük beğeni topluyordu.

Miss Turkey 2019'un 11 numaralı finalisti olan Nazlı Can Çetin, Boyu 1.76 olup 23 yaşındadır.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği öğrencisi olan Çetin, oyunculuk kariyerine devam ediyor.





