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Dönence'nin Sera'sı Nazlı Çetin'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Yargı'nın yıldızı çıktı

11.07.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Nazlı Çetin Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'de 'Sera' rolünü canlandırıyor. Ekranların yeni yüzlerinden biri olan Nazlı Çetin'in eski sevgilisini görenler gözlerine inanamadı. Nazlı Çetin'in daha önce aşk yaşadığı bu isim son olarak Yargı dizisiyle karşımıza çıkmıştı.

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle hafızalara kazınan Nazlı Çetin, Mucize Doktor ve Şeref Sözü gibi dizilerde de rol almıştır. Nazlı Çetin şimdilerde Emre Kınay, Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşarak Dönence dizisinde 'Sera' karakterine hayat vermektedir. İşte duyunca şaşıracağınız Nazlı Çetin'in kendisinden 14 yaş büyük eski aşkı...

Miss Turkey tescilli güzeli Nazlı Çetin kendisinden 14 yaş büyük olan meslektaşı Mehmeh Yılmaz Ak ile aşk yaşıyordu.

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Ünlü çift, birliktelikleri boyunca sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraflarını da paylaşıyordu. Bir süre ilişkilerine devam eden çift, geçtiğimiz şubat ayında birlikte oldukları fotoğraflarını silerek sessiz sedasız yollarını ayırdı.

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37 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile sosyal medyada büyük beğeni topluyordu.

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Miss Turkey 2019'un 11 numaralı finalisti olan Nazlı Can Çetin, Boyu 1.76 olup 23 yaşındadır.

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Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği öğrencisi olan Çetin, oyunculuk kariyerine devam ediyor.

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