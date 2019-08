“Donör Ol, Umut Ol” kampanyası

“Hedefi aşacağız”

Etkinliğin çok anlamlı olduğuna vurgu yapan Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, "Biz Kızılay olarak 60 yıldır kan hizmeti faaliyeti gösteriyoruz. Gelişmesini tamamlamış her ülke, ihtiyaç duyulan kanı gönüllü bağışçılardan karşılayacak organizasyonu tamamlamıştır. Ülkemizde de bu açıdan eksik olan unsurları tamamlamak adına çalışıyoruz. Bölgemizde yıllık 120 bin kan bağışına ihtiyaç var. Bizim hedefimiz bu yıl 117 bindi ve şu anda hedefimizin üzerine çıkarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz organizasyonumuz için gerekli tüm aşamaları tamamladık. Bunu ne kadar başarmış olsak da kanın tek bir kaynağı var. O da insan. İnsanların düzenli bağışçı olmalarını sağlamadıktan sonra yapılan her iş boşuna. O yüzden düzenli bağışçı kazanmamız lazım. Yapılan her çalışma gibi bu çalışma da çok önemli. Kan bağışını 18-65 yaş, kök hücre bağışını da 18-50 yaş arası kişilerden alıyoruz. Bir erkek yılda üçer aylık periyotlarla 4 defa, bir kadın da 4 aylık periyotlarla 3 defa kan bağışı yapabilir. Kök hücre bağışını ise bir kere alıyoruz ve sisteme dahil ediyoruz. Bağışçı kişinin kanı uyumlu olduğunda asıl kök hücre alımı o zaman oluyor. Biz aslında burada veri bankasına kişinin bilgilerini eklemiş oluyoruz. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğinde ’Türk Kök’ kuruldu. Şu anda bankada 500 binin üzerinde kayıtlı bağışçı adayı var. Binden fazla nakil bekleyen hastaya uyumlu doku bulunup nakil yapıldı. Konuyla ilgili detaylı bilgileri bizden alabilirsiniz. Belediyemize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.