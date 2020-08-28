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Doom Eternal 1000 FPS barajını X-Kom sayesinde aştı

OYUN HABERLERİ  | 28.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

6.6 GHz’ye çıkan işlemci hızı ile 1000 FPS oyun deneyimi sunuldu.

Doom Eternal 1000 FPS barajını X-Kom sayesinde aştı

Bethesda’nın yıla damgasını vuran oyunu Doom Eternal, aldığı güncellemeler ile oyunculara yenilikler sunmaya devam ediyor. Sürekli genişleyen ve yılın oyunlarına aday olması beklenen Doom Eternal 1000 FPS barajını bugün aştı. Evet yanlış okumadınız oyun tam 1.000 FPS’te çalıştı.

Polonyalı X-Kom ekibinin uzun soğutma uğraşları sonucunda Doom tam 1000 FPS’te oynanabilir hale geldi. Ancak tabii bunun için en tepe donanımlar ve farklı soğutma teknikleri uygulandı.

DOOM ETERNAL İÇİN SIVI NİTROJEN BİLE KULLANDILAR

X-Kom ekibi 1.000 FPS için Intel i7 9700K işlemci ve ASUS RTX 2080Ti ekran kartı kullandı. İşlemci hızını 6.6 GHz’ye kadar çıkaran ekip, işlemciyi soğutmak için sıvı nitrojen soğutma sistemi kullandığını belirtiyor.

Evde standart bir kullanıcının yapamayacağı yöntemler ile 1.000 FPS barajını aşan ekip, en fazla 1.006 FPS’i gördüğünü belirtiyor. Yazılımsal olarak yapılan ince ayarlardan bahsetmeyen X-Kom ekibi, kullandığı tüm donanımları paylaştı.

Kulağa çılgınca gelen bu hız aşırmada kullanılan donanımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer bu donanımlara sahipseniz siz de… hayır, deneyimsizseniz sakın 1000 FPS’i görmek için overclock işine girmeyin. Aksi durumda donanımları kullanılmaz hale getirebilirsiniz.

İŞTE 1000 FPS İÇİN KULLANILAN SİSTEM

  • CPU: Intel Core i7 9700K 6.6GHz
  • Anakart: ASUS Maximus XI APEX
  • GPU: ASUS RTX2080Ti Strix 2.4GHz
  • RAM: HyperX Predator 4000MHz CL19 2x8GB
  • SSD: Samsung 512GB M.2 NVMe Evo Plus
  • PSU: Be Quiet 1200W Straight Power

1000FPS oyun videosunu buradan izleyebilirsiniz

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