Doom Eternal’i yalnızca 1 buçuk saatte bitirmek mümkün

YouTube’daki CreeperHntr isimli kanal, Doom Eternal’i baştan sona oynayarak 1:26:16 gibi bir sürede tamamlamayı başardı ve an itibarıyla “en hızlı bitirme” rekorunu elinde bulunduruyor. Tabii bu tip rekor denemelerinin tam anlamıyla oyun deneyimi olduğunu söylemek güç.

Bu kadar kısa sürede bitirebilmek için genellikle oyunlardaki bug’lar, yani teknik hatalardan faydalanılıyor ve böylece çoğu kez rakiplerle karşılaşmadan bile birkaç dakika içinde bölümler geçilebiliyor.

DOOM ETERNAL'İ BİTİRMEK NORMALDE NE KADAR SÜRÜYOR?

Doom Eternal, 13 bölümden oluşan bir oyun ve normal oynanışla yaklaşık 18 saatlik ömrü var. Eğer çevreyi araştırır ve hikâye detaylarına dikkat ederseniz, oyun süresi 20 saatin üzerine çıkabiliyor.

Oyun videosunu izlemek için buraya tıklayınız

