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DOOM Eternal'ın ilk resmi güncellemesi geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.05.2020 14:52 | Son Güncelleme

Güncellemede Empowered Demons (Güçlendirilmiş İblisler), Series 3 Etkinliği, tek oyunculu hikâye güncellemeleri, BATTLEMODE değişiklikleri ve çok daha fazlası var.

DOOM Eternal'ın ilk resmi güncellemesi geldi!

Güncelleme ile birlikte gelecek yeni özelliklerin ve güncellemelerin bir kısmına göz atın:

· Empowered Demons- Oyuncuları öldüren iblislerin güçlendirilmiş halleriyle savaşarak öldürülen Slayer'ların intikamını alın. Bu iblisler size zorlu bir mücadele sunacak; onları yendiğinizde büyük miktarlarda kaynak elde edecek ve etkinlik için bonus XP kazanacaksınız.

· Series 3 Etkinliği- DOOM Eternal Series 3 etkinliği bugün başlıyor. Precious Metals (Değerli Metaller) isimli etkinlik oyunculara MC Pain Master Collection da dahil olmak üzere toplayabilecekleri parlak yeni kozmetik eşyalar sunuyor! Oyuncular doğrudan BATTLEMODE veya Hikâye modunu oynayarak ya da haftalık görevleri tamamlayarak etkinlikte ilerlemek için XP'lerini kazanmaya başlayabilir.

· Tek Oyunculu Modda Oyun Keyfini Arttıran İyileştirmeler- Oyun çıktığından beri oyunculardan gelen geribildirimlere kulak veriyoruz ve 1. Güncelleme ile birlikte en sık duyduğumuz bazı sorunları giderdik. Bu değişikliklerin arasında iblislerle ilgili eğitimlerin genişletilmesi, sualtındayken düşey düzlemde dash (atılma) özelliğini kullanabilme ve yüzerken alınan zehir hasarının azaltılması bulunuyor.

DOOM Eternal 1. Güncelleme videosunu buradan izleyebilirsiniz:

· BATTLEMODE Güncellemeleri- BATTLEMODE deneyimini geliştirecek pek çok özellik eklendi:

o BATTLEMODE'da ölen oyuncular artık onları neyin öldürdüğünü gösteren bir ölüm raporu görebiliyor.

o Oyuna kendini adamış oyuncuların önplana çıkması için prestij yıldızları artık oyuncu kartlarının altında görünüyor.

o Gecikme ve lag sorunları giderildi.

o Eğitimler artık BATTLEMODE'u ilk defa oynayan tüm oyunculara gösteriliyor.

o Azami seviyedeki oyuncular için Echelon Leveling özelliği.

DOOM Eternal 1. Güncelleme ile ilgili daha fazla bilgi almak için burayı ziyaret edin: https://slayersclub.bethesda.net/tr/article/2zHgbzsIV8gTzFUZ75ADGx/update-1

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