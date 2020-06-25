HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. DOOM gerçek hayata adım atabilir

DOOM gerçek hayata adım atabilir

OYUN HABERLERİ  | 25.06.2020 10:09 | Son Güncelleme

Yıllardır başarılı bir seri olarak yola devam eden DOOM, ilk olarak 1993’te oyun severlerin beğenisine sunulmuştu. FPS türünün ilk örneklerinden olan yapım, hızlı oynanışı, aksiyonu ve tabii ki başarılı grafikleriyle ön plana çıkmıştı. Oyunun dikkat çekici taraflarından birini de yaratık tasarımları oluşturuyordu.

DOOM gerçek hayata adım atabilir

Gregor Punchatz, DOOM oyunlarında yaratık tasarımları üzerine çalışmalar yürütmüş isimlerden biri. Örneğin, Spider-Mastermind ve Mancubus gibi önemli tasarımlara o imza attı. Tabii o yıllarda 3D tasarımlar kolaylıkla hazırlanıp dijital ortama aktarılamıyordu. Bunun için önce yaratıkların kilden ya da latexten heykelleri hazırlanıyor ve bunlar farklı açılardan taranarak dijital ortama aktarılıyordu. Yine de bire bir 3D değil, 2.5D olarak belirtebileceğimiz modellemelerdi bunlar.

İşte o yaratıkların ortaya çıkmasına yardımcı olan orijinal tasarım kalıpları hâlâ sağlam ve hâlâ o yaratıkları üretebilir durumda.

Kişisel YouTube kanalında bir video paylaşan Punchatz, orijinal Spider-Mastermind ve Mancubus’un heykellerini yeniden yapmak ve isteyen her DOOM hayranına ulaştırabilmek istiyor. Tabii bu o kadar da kolay değil.

BETHESDA'DAN ONAY GEREKİYOR

Öncelikle, serinin yasal haklarını elinde bulunduran id Software ve yayıncı şirket Bethesda’nın da bu projeye onay vermesi gerekiyor. Örneğin, Bethesda bu proje için Gregor’u işe alabilir ve bu sayede, bu orijinal tasarımların farklı boyutlarda 3D kopyaları hazırlanarak “sınırlı sayıda olmak üzere” oyun severlere sunulabilir.

Bakalım Gregor Punchatz’ın bu fikrine id Software ve Bethesda cephesinden bir cevap gelecek mi?

İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Resmen ertelendiMilyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Resmen ertelendi
Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?

En Çok Okunan Haberler

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Survivor'dan elenen Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Survivor'dan elenen Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Bir babanın en zor anı!

Bir babanın en zor anı!

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

101 okey nasıl oynanır?

101 okey nasıl oynanır?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sahte okey nedir? Nasıl kullanılır?

Sahte okey nedir? Nasıl kullanılır?

Rakiplerine meydan oku! Ödülü kazan

Rakiplerine meydan oku! Ödülü kazan

Diğer Haberler
Apex Legends mobil platforma geliyor

70 milyon oyuncusu var! Artık mobile taşınıyor

Crash yeni oyunu ile geliyor

Crash yeni oyunu ile geliyor

Cyberpunk 2077 VR mı geliyor?

Cyberpunk 2077 VR mı geliyor?

Valorant için Riot Games'ten şok açıklama: Rekabetçi modu ertelendi!

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Resmen ertelendi

Injustice Gods Among Us Ultimate Edition tüm platformlarda ücretsiz oldu!

Popüler oyun artık ücretsiz!

2 metre boyundaki yılanların dansı böyle görüntülendi

2 metre boyundaki yılanların dansı böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.