DOOM gerçek hayata adım atabilir

Gregor Punchatz, DOOM oyunlarında yaratık tasarımları üzerine çalışmalar yürütmüş isimlerden biri. Örneğin, Spider-Mastermind ve Mancubus gibi önemli tasarımlara o imza attı. Tabii o yıllarda 3D tasarımlar kolaylıkla hazırlanıp dijital ortama aktarılamıyordu. Bunun için önce yaratıkların kilden ya da latexten heykelleri hazırlanıyor ve bunlar farklı açılardan taranarak dijital ortama aktarılıyordu. Yine de bire bir 3D değil, 2.5D olarak belirtebileceğimiz modellemelerdi bunlar.

İşte o yaratıkların ortaya çıkmasına yardımcı olan orijinal tasarım kalıpları hâlâ sağlam ve hâlâ o yaratıkları üretebilir durumda.

Kişisel YouTube kanalında bir video paylaşan Punchatz, orijinal Spider-Mastermind ve Mancubus’un heykellerini yeniden yapmak ve isteyen her DOOM hayranına ulaştırabilmek istiyor. Tabii bu o kadar da kolay değil.

BETHESDA'DAN ONAY GEREKİYOR

Öncelikle, serinin yasal haklarını elinde bulunduran id Software ve yayıncı şirket Bethesda’nın da bu projeye onay vermesi gerekiyor. Örneğin, Bethesda bu proje için Gregor’u işe alabilir ve bu sayede, bu orijinal tasarımların farklı boyutlarda 3D kopyaları hazırlanarak “sınırlı sayıda olmak üzere” oyun severlere sunulabilir.

Bakalım Gregor Punchatz’ın bu fikrine id Software ve Bethesda cephesinden bir cevap gelecek mi?

İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

