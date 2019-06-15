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Dört yıllık fakülteyi 3 yılda birincilikle bitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 18:17 | Son Güncelleme

BURSA’da mağaza müdürü olduğu işini bırakarak öğretmen olmaya karar veren Aylin Rabia Nur Ülker, 4 yıllık Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü 3 yılda ve birincilikle bitirdi.

Dört yıllık fakülteyi 3 yılda birincilikle bitirdi

ESKİŞEHİR,(DHA)- BURSA’da mağaza müdürü olduğu işini bırakarak öğretmen olmaya karar veren Aylin Rabia Nur Ülker, 4 yıllık Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü 3 yılda ve birincilikle bitirdi. Her zaman öğretmen olmayı hayal ettiğini ifade eden Ülker, "Hiçbir şey için geç değil diyerek tekrar okumaya başladım. Çok isteyerek başladığım için öğrenim süreci olumlu bir şekilde devam etti. Beraberinde de başarı geldi" dedi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Aylin Rabia Nur Ülker, bir mağazada müdür olarak çalıştı. Bir süre sonra yapmak istediği işin bu olmadığını ve hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine yönelmek istediğini fark eden Ülker, 3 yıl önce Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazandı. Dört yıllık bölümü 3 yılda ve birincilikle bitiren Aylin Rabia Nur Ülker, kep takıp mezun olduktan sonra sevincini ailesiyle paylaştı.
Hayalinde öğretmenlik mesleği olduğu için mazağa müdürlüğünü bırakıp yeniden öğrenci olduğunu ifade eden Ülker, "Hayalimde hep öğretmen olmak vardı. Hiçbir şey için geç değil diyerek tekrar okumaya başladım. Çok isteyerek başladığım için öğrenim süreci olumlu bir şekilde devam etti. Beraberinde de başarı geldi. Daha önce Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdim. Mezun olduktan sonra mağaza müdürlüğü yapmaya başladım. Fakat yaptığım işin beni mutlu etmeyeceğini anlayınca bu mesleği bırakarak tekrar okumaya karar verdim. Ne istediğimi bilerek ve büyük bir hevesle buraya geldim. Çünkü beni mutlu edecek tek meslek öğretmenlikti" dedi.
Kepi ve cübbe giydiğimde çok heyecanlandığını ve mezun olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Ülker, "Nitekim bugün mesleğe adım attığım ilk gün. Hocalarımdan biri bana Türk bayrağı verdi. Gururla taşıdım ve hayatım boyunca saklayacağım. Okulumun bana kattıklarının bilincinde ilerleyip iyi bir öğretmen olarak çalışacağıma, önce kendime, sonra ülkemin tüm vatandaşlarına söz veriyorum. Kendi geleceğimden ve geleceğin çocuklarından çok umutluyum" dedi.
Kendisinden yaşça küçük olan diğer öğrencilerin neredeyse tamamıyla güçlü arkadaşlık bağları kurduğunu belirten Aylin Rabia Nur Ülker, kendisini bir abla gibi gördüklerini ve karşılıklı olarak birbirlerine yardımcı olduklarını da sözlerine ekledi. Hamza Ülker ise eşinin istediği mesleği yapmak için işinden ayrıldığını anlatarak, "Aylin hem iyi bir eş hem de iyi bir öğrenci. Kendisi birçok şeyi başaran bir insan. Karşılaştığı problemleri engel olarak görmüyor. Ben çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" dedi.
Fakültesini birincilikle bitiren Aylin Rabia Nur Ülker’in annesi Zehra Badatlı da, kızıyla gurur duyduğunu ve bu gururu kelimelerle tarif etmekte zorlandığını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Dört yıllık fakülteyi 3 yılda birincilikle bitirdiDört yıllık fakülteyi 3 yılda birincilikle bitirdiDört yıllık fakülteyi 3 yılda birincilikle bitirdiDört yıllık fakülteyi 3 yılda birincilikle bitirdi

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