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Dörtyol’da her akşam bilgi yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:19 | Son Güncelleme

Ramazan ayı boyunca her akşam Esenler’de, ödüllü Kahoot Bilgi Yarışması yapılıyor.

Dörtyol’da her akşam bilgi yarışması

Ramazan ayı boyunca her akşam Esenler’de, ödüllü Kahoot Bilgi Yarışması yapılıyor. Yarışmaya katılan Esenlerliler hem genel kültürlerini artırıyor hem de Esenler Belediyesi’nin hizmetlerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Esenler Belediyesi’nin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği etkinliklere, Kahoot Bilgi Yarışması da dahil oldu. Her akşam saat 22.00’de Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen yarışma vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Genel kültür, tarih, Esenler ilçesi ve Esenler Belediyesi’nin hizmetleri çerçevesinde hazırlanan sorularla vatandaşlar iftar sonrasında keyifli vakit geçiriyor. Kahoot Bilgi Yarışmasının sitesi üzerinden on-line olarak düzenlenen yarışmaya katılım için yaş sınırı bulunmuyor. En hızlı ve doğru cevabı veren katılımcının kazandığı bilgi yarışmasında, dereceye girenlere sürpriz hediyeler veriliyor.

Dörtyol’da her akşam bilgi yarışması

Dörtyol’da her akşam bilgi yarışması

Dörtyol’da her akşam bilgi yarışması

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