Dost, düşman ortaya çıkıyor... Yay Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Kasım - 21 Aralık) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yay burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda yay burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Yay Burcu Kasım aylık burç yorumu...
Bu ay sizi strese sokan durumlarla mücadele etme, geleceğe yönelik yeni hedefler, hayata ve insanlara bakışınızda değişimler gündemde olacak. Ayın özellikle ilk yarısında daha fazla içe çekilmek, kendi alanınızda ve konfor bölgenizde kalmak isteyebilirsiniz. Huzurlu olduğunuz yerde kalma eğiliminde olacak, zaman zaman tembellik hissedecek, sizi zorlayacak koşullardan kaçmak isteyeceksiniz.
11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bazı ilişkilerde şartlar ve koşullar elinizde olmayabilir. Karşınızdaki kişileri anlamakta zorlanabilir, bazı ilişkilerle ilgili ne yapmanız ve ne düşünmeniz gerektiğine dair karışıklık yaşayabilirsiniz. Gerçek dostu, düşmanı ayıracağınız durumlar yaşanabilir. Bu ay kimlerle iş yaptığınıza, kimlerle yakın ilişkiler kurduğunuza dikkat etmelisiniz.
14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından bu yana duygularınızda, aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde karmaşayı getiren süreç, bu tarihten itibaren son buluyor. Çocukların hayatı, geleceği ve sağlığı üzerinde ekstra gösterdiğiniz kaygı / şefkat, bu tarihten itibaren çocuklarla ilişkileri iyileştirmeye odaklan, güzel sonuçlar alabilirsiniz
15 Kasımda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu dönemde gizli şeylerin açığa çıktığını göreceksiniz. Bazıları, daha önce gizlediği bir durumun açığa çıktığını görebilir, bazı Yaylar ise tanıdığı insanların gizlediklerini öğrenebilir. Bu dönem civarında hatalarınızı ve doğrularınızı daha iyi görebilirsiniz. Aynı zamanda spiritüel destekler, ruhsal destekler bu dönemde güzel sonuçlar verebilir, yol gösterebilir. Bazı duygusal ilişkilerde elde etme ve hırs duygunuz daha baskın çalışabilir. Hırs ve kontrolün peşinden gitmek zarar verirken, açıklık ve dürüstlük kendi karmanız adına doğru adımlar olacak.
21 Kasımda Güneş Yay burcuna geçiyor. Sizin burcunuza geçen Güneş ile bu tarihten önceki karamsarlık, içe çekilme hali son bulacak. Kendinizi daha fazla göstermek isteyecek, her koşul ve imkana göre hareket etmekte başarılı olacaksınız.
Astrolog Merve Rençber
İletişim: astrolojionline@gmail.com
Instagram: astrolojionline
Youtube: Astroloji Online
Okuyucu Yorumları 0 yorum