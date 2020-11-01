Dost, düşman ortaya çıkıyor... Yay Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Kasım - 21 Aralık) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yay burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda yay burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Yay Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Yay burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay sizi strese sokan durumlarla mücadele etme, geleceğe yönelik yeni hedefler, hayata ve insanlara bakışınızda değişimler gündemde olacak. Ayın özellikle ilk yarısında daha fazla içe çekilmek, kendi alanınızda ve konfor bölgenizde kalmak isteyebilirsiniz. Huzurlu olduğunuz yerde kalma eğiliminde olacak, zaman zaman tembellik hissedecek, sizi zorlayacak koşullardan kaçmak isteyeceksiniz.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bazı ilişkilerde şartlar ve koşullar elinizde olmayabilir. Karşınızdaki kişileri anlamakta zorlanabilir, bazı ilişkilerle ilgili ne yapmanız ve ne düşünmeniz gerektiğine dair karışıklık yaşayabilirsiniz. Gerçek dostu, düşmanı ayıracağınız durumlar yaşanabilir. Bu ay kimlerle iş yaptığınıza, kimlerle yakın ilişkiler kurduğunuza dikkat etmelisiniz.