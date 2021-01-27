Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu böyle kovaladı

Cumhuriyet Caddesi’nde, bugün saat 15.00 sıralarında montunun şapkasnı başına geçirip yüzünü de atkıyla örten kişi, bir döviz bürosuna girdi. Döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız’a tabancayı doğrultan şüpheli, "Paraları poşete koy” dedi. Büyük korku yaşayan Nuray Yıldız çığlık atıp, altın çekme makinesiyle soyguncuya vurmaya çalıştı. Paniğe kapılan soyguncu, koşarak döviz bürosundan çıktı. Şüphelinin peşinden giden, Nuray Yıldız, elindeki altın çekme makinesini, ona doğru fırlattı.

Soygun girişimi güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ O ANLARI ANLATTI

Karamürsel ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde iş yerini soymaya çalışan silahlı soyguncuyu kovalayan döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız, o anları anlattı. Olay sırasında soğukkanlılığını koruduğunu belirten Nuray Yıldız, “Tezgah başında iş yaptığım sırada bir anda kafamı kaldırdım. Bereli, tamamen yüzü sarılı bir kişi, silahı gösterip ‘Paraları çıkartın’ dedi. ‘Dalga mı geçiyorsunuz?’ dedim. Tekrar, ‘Paraları çıkartın’ dedi. Ben de elime makineyi aldım ve üzerine gittim o da bocaladı zaten. Kaçarken arkasından bunu fırlattım. O an hiç korkmadım” dedi.