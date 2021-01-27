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  4. Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu böyle kovaladı

Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu böyle kovaladı

27.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde döviz bürosu işleten Nuray Yıldız, iş yerinde silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheliyi, altın çekme makinesiyle kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Caddesi’nde, bugün saat 15.00 sıralarında montunun şapkasnı başına geçirip yüzünü de atkıyla örten kişi, bir döviz bürosuna girdi. Döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız’a tabancayı doğrultan şüpheli, "Paraları poşete koy” dedi. Büyük korku yaşayan Nuray Yıldız çığlık atıp, altın çekme makinesiyle soyguncuya vurmaya çalıştı. Paniğe kapılan soyguncu, koşarak döviz bürosundan çıktı. Şüphelinin peşinden giden, Nuray Yıldız, elindeki altın çekme makinesini, ona doğru fırlattı.

Soygun girişimi güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ O ANLARI ANLATTI

Karamürsel ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde iş yerini soymaya çalışan silahlı soyguncuyu kovalayan döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız, o anları anlattı. Olay sırasında soğukkanlılığını koruduğunu belirten Nuray Yıldız, “Tezgah başında iş yaptığım sırada bir anda kafamı kaldırdım. Bereli, tamamen yüzü sarılı bir kişi, silahı gösterip ‘Paraları çıkartın’ dedi. ‘Dalga mı geçiyorsunuz?’ dedim. Tekrar, ‘Paraları çıkartın’ dedi. Ben de elime makineyi aldım ve üzerine gittim o da bocaladı zaten. Kaçarken arkasından bunu fırlattım. O an hiç korkmadım” dedi.

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'BİRKAÇ SOKAK İLERİDE ELBİSELERİ BULUNMUŞ'

Olayı gören cadde üzerindeki başka bir dükkanın sahibi Necmi Altındeğer, “Dükkanıma yeni gelen ürünleri rafa yerleştiriyordum. O sırada olay yaşanmış. Gelen ses üzerine dışarıya baktığımda Nuray Hanım kapının önündeydi. Dilenciler bir şey yaptı sandım. Daha sonra bana, ‘Sizin oradan silahla geçti’ dedi. Hemen polisi aradım. Soyguncu pasajdan geçip arka kapıdan çıkmış ve birkaç sokak ileride elbiselerini bulmuşlar" dedi.

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DHA

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