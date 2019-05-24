Dövizde işlem kaybına sigorta

Bu aksaklıklar döviz fiyatlarının ciddi dalgalanmalar gösterdiği zaman dilimine denk geldiğinde müşteri, yaptığı işlem sonrasında zarar edebiliyor. Ekonomideki dalgalanmanın yarattığı bu riske çözüm üretebilmek için Doğa Sigorta ile Türkiye Finans Katılım Bankası önemli bir anlaşmaya imza attı ve birçok ilki içinde barındıran Doğa Sigorta TFX Mobil Güvence Poliçesi’ni hayata geçirdi.

Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, banka müşterileri, mobil uygulama üzerinden yaptığı alım satım işlemleri sırasında sistem yoğunluğu sebebiyle kısa süreliğine teknik aksaklık yaşayabiliyor.

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de ilk kez döviz, altın ve gümüş alım satımlarında anlık yaşanabilecek teknik mağduriyetlere karşı sigorta başlatıldı. Doğa Sigorta, banka ile müşteri arasında döviz, altın ve gümüş alım satımları sırasında yaşanan anlık zararı karşılıyor.

TFX Mobil; döviz, altın ve gümüş alım satımlarında veya forward işlemlerinde doğabilecek anlık zarara karşı Doğa Sigortalıları koruma altına alıyor.

- "LOG kayıtları dahilinde tespit edilmesi durumunda ödemesi yapılacak"

Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı, banka ile müşteri arasında döviz-alım satımı sırasında yaşanan anlık zararı karşıladıklarını belirterek, "Bu sigortayı Türkiye Finans Katılım Bankası ile başlattık. Bankadan döviz alıp satarken bazı işlemlerde anlık hatalardan kaynaklı mağduriyet oluyor. Bir anlamda buna siber riskin bir türü de diyebiliriz.

Diyelim siz ekranda doları 5,30’dan görüp aldınız. Ama banka 5,32’den size satmış. Biz bu anlık zararı karşılıyoruz” diye konuştu. Buna göre, TFX sisteminde yaşanan teknik aksaklık sebebiyle müşterinin alım-satım işlemi esnasında, sistem yoğunluğu sebebiyle uğrayacağı mali zararın LOG kayıtları dahilinde tespit edilmesi durumunda ödemesi yapılacak." bilgilerini verdi.

Doğa Sigorta TFX Mobil Güvence Poliçesi’nin aynı zaman da Mobil Güvenlik Teminatı ile Ferdi Kaza Teminatı’nı da içerdiğini aktaran Kırmızı, şunları kaydetti: