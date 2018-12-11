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Dövizle askerlik başvuruları başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 10:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, dövizle askerlik uygulaması kapsamında, uzaktan eğitimle ilgili internet sitesinin hizmete açıldığını duyurdu.

Dövizle askerlik başvuruları başladı!

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan "uzaktan eğitim" ile ilgili internet sitesinin hizmete açıldığı belirtildi.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacakların, https://dovizle.msb.gov.tr adresinden, "Milli Savunma Bakanlığı Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Portalı" internet sitesine giriş yapabileceği bildirilen açıklamada, "Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız, kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk veya büyükelçiliklere müracaat ederek, dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır." ifadesine yer verildi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hani dolar kullananlar hain ilan ediliyordu. hani türk parası kullanilacakti başınız sıkıştı tabi döviz de olur dediniz hadi bakalım
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