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Down sendromlu Asude'nin beyaz gelinlik hayali için herkes seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Samsun'da 20 yaşındaki down sendromlu Asude Kaşıkçı'nın beyaz gelinlik hayali, sembolik bir düğün organizasyonuyla gerçeğe dönüştürüldü - Mutluluğun Kanatları Derneğinin sosyal medya üzerinden organize ettiği düğün gerçek düğünleri aratmazken kuaför, gelinliği diken terzi, salon sahibi, sahneye çıkan sanatçılar ücret almadı, düğüne gelenler takı takmayı ihmal etmedi

Samsun'da down sendromlu Asude Kaşıkçı'ın beyaz gelinlik hayali gerçeğe dönüştürüldü.

Samsun'da Mutluluğun Kanatları Derneği, 20 yaşındaki Asude Kaşıkçı'nın gelinlik hayalinden haberdar olunca, bu hayali gerçekleştirmek için sosyal medya üzerinden yardım talep etti. Yardımsever vatandaşların gelinlik, düğün salonu, kuaför hizmeti gibi ihtiyaçları karşılanması üzerine Asude'nin hayali gerçeğe dönüştü.

Kuaförde saçını ve makyajını yaptırılan Asude, düğün salonuna babasının Nazmi Kaşıkçı'nın kolunda geldi. Babasıyla dans eden Asude, gözyaşlarını tutamadı.

Baba Kaşıkçı, kızının hayalini gerçekleştirenlere teşekkür ederek, "Bir baba olarak onun mutlu olması bizi de çok mutlu etti. Hayalini gerçekleştirdiği için tüm Samsunlulara teşekkür ederim. Evde bize sürekli 'Ben de gelin olmak istiyorum.' diyordu. Amaç onu mutlu etmek ve hayalini gerçekleştirmek." dedi.

Asude Kaşıkçı da en büyük hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin ise her genç kadının hayalinin, gelinlik giymek olduğunu belirterek, "Asude de bize gelinlik giymek istediğini söyledi. Biz de sosyal medya üzerinden bunu paylaştık. Bunun üzerine Asude'ye gelinlik dikmek isteyenler ve organizasyonun tamamını karşılamak isteyenler oldu. Hayırsever vatandaşlarımız sayesinde bu hayali gerçeğe dönüştürdük. Herkes Asude'nin mutluluğuna ortak oldu." diye konuştu.

Sahne alan sanatçıların seslendirdiği şarkılarla eğlenen davetliler, gelin Kaşıkçı'ya takı takmayı da ihmal etmedi.

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Asude Kaşıkçı Down sedromlu gelinlik Samsun

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