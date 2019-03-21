Down sendromlu gençlerin vals ve çaça keyfi

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de bir dans atölyesinde vals ve çaça öğrenen down sendromlu gençler, piste getirdikleri enerjileri, sevgi dolu halleri ve partnerleriyle yakaladıkları uyumla görenlerin takdirini kazanıyor.

Çiğli ilçesindeki İzmir Dans Atölyesi'nde gerçekleştirilen derslerde dans sporcularıyla partner olan beş down sendromlu, vals ve çaça öğrenerek hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de farkındalığı artırıyor.

Dans eğitmeni Maya Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlularla ilgili önceden ön yargısı olduğunu belirterek, dersle bunun ortadan kalktığını söyledi.

Kılıç, down sendromlu gençlerin derslerine neşe kattığını dile getirerek, "Çok hızlı anlıyorlar, ritim duyguları çok kuvvetli. Tüm hareketleri akıllarında tutabiliyorlar. Enerji ve sevgi dolular. Bize çok şey katıyorlar. Müzikleri derinden yaşıyorlar." dedi.

Down sendromlu Öykü'nün partneri Arda Kurucu, 1,5 aydır beraber çalıştıklarını belirterek, "Çok fazla enerji ve sevgi dolular, bize pozitif yansıyor. Enerjileri yüzlerine ve bize yansıyor. Hocaların söylediklerini çok başarılı bir şekilde uyguluyorlar." diye konuştu.