Down sendromlu gençlerin vals ve çaça keyfi

Down sendromlu Öykü'nün partneri Arda Kurucu, 1,5 aydır beraber çalıştıklarını belirterek, "Çok fazla enerji ve sevgi dolular, bize pozitif yansıyor. Enerjileri yüzlerine ve bize yansıyor. Hocaların söylediklerini çok başarılı bir şekilde uyguluyorlar." diye konuştu.

Kılıç, down sendromlu gençlerin derslerine neşe kattığını dile getirerek, "Çok hızlı anlıyorlar, ritim duyguları çok kuvvetli. Tüm hareketleri akıllarında tutabiliyorlar. Enerji ve sevgi dolular. Bize çok şey katıyorlar. Müzikleri derinden yaşıyorlar." dedi.

Dans eğitmeni Maya Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlularla ilgili önceden ön yargısı olduğunu belirterek, dersle bunun ortadan kalktığını söyledi.

Çiğli ilçesindeki İzmir Dans Atölyesi'nde gerçekleştirilen derslerde dans sporcularıyla partner olan beş down sendromlu, vals ve çaça öğrenerek hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de farkındalığı artırıyor.

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de bir dans atölyesinde vals ve çaça öğrenen down sendromlu gençler, piste getirdikleri enerjileri, sevgi dolu halleri ve partnerleriyle yakaladıkları uyumla görenlerin takdirini kazanıyor.

- "Çocuklar çok istekli"

Kursiyerlerden Can Ayan'ın annesi ve Ulusal Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı Hatice Ayan da derneklerinin, İzmir Dans Atölyesi ile yaptığı iş birliği sayesinde down sendromlu gençlerin dansa başladığını söyledi.

Ayan, bütün gençlerin kursa çok istekli geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim çocuklarımızla atölyedeki dans sporcuları, 'Kanka Projesi' adı altında bir dans çalışması hedefledi. Çok güzel dostluk kuruyorlar. Müziğin mistik ortamıyla çok keyifli vakit geçiriyorlar. Buradaki hedefimizde özel sporcular var, dans da bir spor dalı federasyonuna bağlı. Öyleyse özel dansçılar neden yok? Dans federasyonundan bu konu adım atılmasını bekliyoruz. Daha çok çocuğumuzun dansla ve sanatla iç içe vakit geçirmesini istiyoruz. Her biri o kadar naif çıkıyorlar ki buradan. 'Çok keyifliydi, çok eğlendim' diyen var."

Hatice Ayan, bugünün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olduğunu hatırlatarak, "Amaç, toplumdaki farkındalığı arttırmak. Yakın çevresi biliyor onun farklılığını. Tüm toplumu doğru bir şekilde bilgilendirirsek çocuklarımızın hayatındaki en zor engeller ortadan kalkacak." ifadelerini kullandı.