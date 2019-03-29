KADIN

Down Sendromlu model Victoria's Secret modeli olmak, farkındalık yaratmak istiyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 29.03.2019 09:17 | Son Güncelleme

Avustralyalı model Madeline Stuart Vogue, Cosmopolitan gibi dünyaca ünlü dergilere poz vermiş, ünlü mankenlerle aynı podyumu paylaşmış inanılmaz hikayesiyle binlerce insan için ilham kaynağı olmuş bir isim. Profesyonel bir model olmaya karar verdiğinde, rüyasını gerçekleştirecek bir şey yapmaya istekliydi ve hiçbir şey onu durduramazdı, hatta Down Sendromu bile.

Down Sendromlu model Victoria's Secret modeli olmak, farkındalık yaratmak istiyor

Madeline Stuart, 22 yaşında Avustralyalı bir model. 2014 yılında annesine modellik yapmak istediğini söyledi. Annesi Rosanne bunun zor olacağını biliyordu çünkü saha çok rekabetçi ve yüzlerce kız podyumda olmak istiyordu. Ama her ebeveynin yaptığı gibi kızının mutlu olmasını istedi.

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Modellik yolculuğu için 19 kilodan fazla kaybetti. Yürüyüş yapmaktan nefret etse bile, manken olma hayali onun yaşam tarzını tamamen değiştirdi. Dönüşümü oldukça şaşırtıcı.

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Bu kadar özveriyle, Madeline'nin profesyonel bir süpermodel olması çok uzun sürmedi. 2015 yılında ilk kez podyuma çıktı. Dünyanın Down Sendromlu ilk süper modeli ve Forbes Dergisi tarafından 'oyun değiştirici' seçildi.

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Şimdiye kadar New York Moda Haftası, Paris Moda Haftası ve Londra Moda Haftası'nın son 6 sezonunda yürüdü. Bu aşamada Madeline sezonda 18 gösteri yapıyor. Gerçek şu ki, Madeline’in yolculuğu, modellik yapmaktan çok daha büyük. Toplumdaki algıyı değiştirme misyonunu üstlenen Stuart, Avustralya ve dünyadaki binlerce insan için bir çok kişiye ilham kaynağı ve rol model oldu.

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''Farklı olmanız hayallerinizi başaramayacağınız anlamına gelmez'' diyor Madeline’nin annesi. Ve ekliyor: ''O dünyayı değiştirmek, toplumu değiştirmek ve bizi değiştirmek için burada. Down Sendromlu kişilerin güzel olduğunu ve başarılı ve ünlü olabileceklerini bize göstermek için burada. Madeline gibi insanlar dünyaya renk katıyor.''

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Son zamanlarda markaların podyumlarda, kampanyalarda farklılıkları olan modellere yer vermesi ve çeşitlilik çağrıları sayesinde mutlu olduğunu söyleyen Madeline, birçok markanın kampanyası için önemli bir yüz.

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En büyük hayali ise Victoria's Secret modeli olmak.

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