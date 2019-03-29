Down Sendromlu model Victoria's Secret modeli olmak, farkındalık yaratmak istiyor

Madeline Stuart, 22 yaşında Avustralyalı bir model. 2014 yılında annesine modellik yapmak istediğini söyledi. Annesi Rosanne bunun zor olacağını biliyordu çünkü saha çok rekabetçi ve yüzlerce kız podyumda olmak istiyordu. Ama her ebeveynin yaptığı gibi kızının mutlu olmasını istedi.

Modellik yolculuğu için 19 kilodan fazla kaybetti. Yürüyüş yapmaktan nefret etse bile, manken olma hayali onun yaşam tarzını tamamen değiştirdi. Dönüşümü oldukça şaşırtıcı.

Bu kadar özveriyle, Madeline'nin profesyonel bir süpermodel olması çok uzun sürmedi. 2015 yılında ilk kez podyuma çıktı. Dünyanın Down Sendromlu ilk süper modeli ve Forbes Dergisi tarafından 'oyun değiştirici' seçildi.

Şimdiye kadar New York Moda Haftası, Paris Moda Haftası ve Londra Moda Haftası'nın son 6 sezonunda yürüdü. Bu aşamada Madeline sezonda 18 gösteri yapıyor. Gerçek şu ki, Madeline’in yolculuğu, modellik yapmaktan çok daha büyük. Toplumdaki algıyı değiştirme misyonunu üstlenen Stuart, Avustralya ve dünyadaki binlerce insan için bir çok kişiye ilham kaynağı ve rol model oldu.