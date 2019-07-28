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Down sendromlu Şehima'nın "gelinlik" hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 29 yaşındaki down sendromlu Şehima Eşkin'in gelinlik giyme hayali, ailesinin organize ettiği temsili düğünle gerçekleşti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 29 yaşındaki down sendromlu Şehima Eşkin'in gelinlik giyme hayali, organize edilen temsili düğünle gerçek oldu.

Anne Cemile Eşkin, down sendromlu kızı Şehima için Kullar semtinde düğün salonunu kiraladı.

Üstü açık gelin arabasıyla babası Kemal Eşkin ile salonun önüne gelen genç kız, burada akrabaları ve arkadaşları tarafından yol bağı yapılarak karşılandı, alkışlarla araçtan indi.

Şehima, yıllardır giymeyi hayal ettiği gelinlikle sahneye çıkarken, kendisine babası eşlik etti.

Temsili düğün merasiminde Şehima Eşkin, müzik eşliğinde babasıyla dans etti, arkadaşlarıyla çiftetelli oynayarak doyasıya eğlendi.

Anne Cemile Eşkin, tek çocukları olan kızlarını gelinlikle gördükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Çocukluğundan beri sürekli mutlu etmeye çalıştık. Bu zamana kadar geldik. Bu onun hayaliydi. Bizler ölmeden, bize bir şey olmadan hayalini gerçekleştirmek istedik. Akrabalarımızı ve yakınlarımızı davet ettik. Zaten 'Bizi de çağırın.' diyorlardı. Herkes çok merak ediyordu. Çok sevilen bir çocuk. Herkesten saygı görüyoruz." diye konuştu.

Eşkin, kızının 8 yaşında kalp ameliyatı olduğunu ve bugüne kadar eğitimini aksatmadıklarını, onu en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Baba Kemal Eşkin de çok mutlu olduğunu belirterek, "Ufaklıktan beri gelinlik giyme hevesi vardı. Şimdi gerçekleşti. Sevinç gözyaşı döküyoruz." dedi.

Şehima Eşkin ise "Bugün düğünüm olacak. Çok mutluyum. Annem babam da mutlu. Eskiden beri hayal ediyordum." ifadelerini kullandı.

Sahne alan sanatçıların seslendirdiği şarkılarla eğlenen davetliler, "gelin"e takı taktı.

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down düğün gelinlik Kocaeli Şehima Eşkin

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