Down sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarını araştırma komisyonu

Çelik, komisyonun Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya gelmeyi istediğini, Selçuk'un bu talebi kabul ettiğini dile getirerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da ziyarette bulunmak istediklerini anlattı.

Kırşehir'de gerçekleştirdikleri toplantıda toplumun farkındalık düzeyinde önemli ölçüde artış olduğunu fark ettiklerini belirten Çelik, komisyonun Kayseri, Manisa, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a da ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti, problemlerin çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı.

- "Süper İyi Günler"

Tiyatro Yönetmeni Nedim Saban, komisyona, otistik bir gencin başrolde olduğu tiyatro oyunu "Süper İyi Günler" hakkında bilgi verdi.

Londra'da izlediği oyunu, 7 ayda Türkiye'ye uyarlayabildiğini belirten Saban, 38 yıllık meslek yaşamında kendisini bu kadar etkileyen başka bir oyun olmadığını dile getirdi.

Oyunda izleyicilere, otizmli bir bireyin iç dünyasının içinden deneyim yaşattıklarını anlatan Saban, "didaktik değil eğlenceli" olarak nitelendirdiği oyunun birçok ödüle layık görüldüğünü ancak henüz yeterince ses getirmediğini söyledi.

Sponsorluk için birçok firma ile görüştüğünü belirten Saban, "Bazı markalar konu otizm olunca uzak duruyorlar. 'Sağlıklı Türk kuşağı algısı' markaları açısından çok önemli. Hepimiz Kıvanç Tatlıtuğ olamayız. Keşke olsaydık. Böyle bir algı yaratılmak isteniyor. Devlet Tiyatroları'nda da otizm hastalık olarak görülüp bu tür oyunlar sahnelenmiyor." ifadelerini kullandı.

Saban, Kültür ve Turizm Bakanlığının oyuna yönelik desteğinin azaltıldığını bildirerek, "Bakanlığın bu oyuna sahip çıkmasını istiyoruz. Bu oyunun birçok ilde perde açmasını istiyoruz. Hedef kitlemiz gençler tiyatroya gitmiyorlar. Oyunu 360 derece çekerek 3 boyutlu gözlüklerle izlenebilmesi için CD olarak dağıtmak istiyoruz. Anadolu'da oyuna gelemeyen çocuklara izletelim. Tır projemiz var. Tırın içinde de çocuklara izletebiliriz." diye konuştu.