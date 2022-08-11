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DP Genel Başkanı Uysal'dan siyaset gündemini hareketlendirecek açıklama: Adayın...

11.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2023 seçimlerini beklerken gözler 6'lı masadan çıkacak Cumhurbaşkanı adayı açıklamasında. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanmıştı. Millet İttifakı'nın adayı hala bekleniyor. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan gelen dikkat çeken 'aday' çıkışla siyaset gündemi hareketlendi. İşte detaylar....

DP Genel Başkanı Uysal'dan siyaset gündemini hareketlendirecek açıklama: Adayın...

Seçime 1 yıldan az bir süre kaldı. Türkiye 2023'ün Haziran ayında tarihinin en önemli seçimlerinden biri gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce 'aday benim' diyerek "Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak?" tartışmalarına son noktayı koymuştu. Aday konusunda gözler artık 6'lı masada...

ADAY KİM OLACAK?

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masa 21 Ağustos'ta bir kez daha toplanacak. 6'lı masa üyelerinden Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan adaylıkla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Uysal, "Adayın 'altılı masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

SAA

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Gültekin şu ifadeleri kullandı;

“Biz, yeniden uçlara kaymış siyasetin merkeze geleceğiniz düşünüyoruz. ‘Ötekisini olmayan’ bir siyasi geleneğiz!

Türkiye'de yoksulluk, maalesef kalıcı hale geliyor. Devletin büyüklüğü etkinliği ile denktir. Binaların büyüklüğü ile değil!

İnsanların kendi alın terinin karşılığını alabildiği bir iklimi oluşturmak gerekiyor.

Ahbap çavuş ilişkileri ile siyasetimizi belirlemeyiz.

Sadece fikir birlikteliği yapmak yetmez, duygudaşlık da gerekir.

Adayın “altılı masa” içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz.

Yolsuzluk, MGK tarafından ülkemizin güvenliğini tehdit eden birinci unsur olarak tanınmalı!

Birliğimizin ve beraberliğimizin temeli eşit vatandaşlık hukukudur.

Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek.

Biz, ahbap çavuş ilişkileri ile siyasetimizi belirlemeyiz!

Yolunuz Beştepe'ye çıkıyorsa navigasyon kullanmanız yeter. Bu yol Demokrat Parti'nin üzerinden geçmez!”

GGG


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