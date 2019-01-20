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DP Lideri Uysal: Bu ülkenin kıymetini bilmeliyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu ülkenin kıymetini bilmeliyiz.

DP Lideri Uysal: Bu ülkenin kıymetini bilmeliyiz

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu ülkenin kıymetini bilmeliyiz. Bugün Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan baktığımızda istikametini kaybetmiş bir ülke görüntüsü vermektedir" dedi.
DP Lideri Gültekin Uysal, partisinin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen il kongresine katıldı. Kongrede konuşan Uysal, ülkenin potansiyelini ortaya çıkarmanın siyasetin vazifesi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Ülkenin potansiyelini ortaya çıkarmak, siyasetin vazifesidir. Oysa bugün siyaset bırakınız potansiyelini ortaya çıkarmayı, bu büyük ülkenin önünde barajlar örmekte, yapısal engeller oluşturmakta, bu ülkenin kaynaklarını heba etmekte, bilinçli bir tutum içerisinde olduğunu üzülerek görüyoruz. Bu büyük ülkenin bulunduğu coğrafyada sadece cumhuriyetle değil, daha geriye doğru gittiğimizde bir sorgulama yaparak 'biz niçin geri kaldık?' diyerek, bu ülkenin kıymetini bilmeliyiz. Nereden geldiğini bilmeyenler, elbette nereye gideceğini de bilebilme imkanları yoktur. Bugün Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan baktığımızda istikametini kaybetmiş bir ülke görüntüsü vermektedir. Bugün bir büyük sarsıntı yaşıyoruz. Ama Türkiye pembe tablolar içerisinde, yaşadığı problemlerle yüzleşmekten kaçınmak mecburiyetinde kalıyor. Bugün Türkiye'de birileri adını koymaktan kaçınsa da, kriz yoktur deseler de, TBMM' başta olmak üzere arka arkaya çıkarılan torba yasalarla beraber derinden işleyen ekonomik krizi, ekonomik buhranın bireysel vatandaşımızdan sanayicimize varıncaya kadar oluşturduğu olumsuzlukları öteleyebilmek adına sürekli düzenlemeler yapıyoruz. Kriz yoksa bu düzenlemeleri niçin yapıyoruz?"

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DP Lideri Uysal: Bu ülkenin kıymetini bilmeliyizDP Lideri Uysal: Bu ülkenin kıymetini bilmeliyizDP Lideri Uysal: Bu ülkenin kıymetini bilmeliyiz

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