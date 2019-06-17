Dr. Filiz Katman: ABD yönetimi İran krizinden besleniyor

İSTANBUL, (DHA)- Dr. Öğretim Üyesi Filiz Katman ABD tarafından yapılan açıklamaları, “ABD son dönemde dış politikada ‘kontrollü kriz yönetimini' uyguluyor. Ayrıca İran krizinden besleniyor” sözleriyle yorumladı. Dünya petrol ticareti için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı iki petrol tankerine yapılan saldırı nedeniyle yeniden dünya gündemine girdi. Japon tanker gemisi mürettebatının ‘uçan bir obje’ gördüklerini söylediği belirtiliyor. ABD saldırı nedeniyle İran’ı sorumlu tutarken, İran yönetimi tüm suçlamaları reddediyor. Geçtiğimiz günlerde iki petrol tankerine yapılan saldırı sonrası İran’ı suçlayan ABD yönetimi, bölgede bulunan deniz gücüne ek olarak bir destroyer yollama kararı aldı. İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Filiz Katman, Hürmüz Boğazı’nın önemini ve ABD’ni İran’a yönelik tutumunu yorumladı. Katman, “Amerika son dönemde dış politikada kontrollü kriz yönetimi uyguladığı için istediği amaçları gerçekleştirmek için krizi yönetmeyi tercih ediyor” dedi.

Dr. Katman, "Günlük 30 milyon varil petrol geçişi ile dünyanın en önemli petrol deniz geçiş noktasını oluşturan Hürmüz Boğazı, nükleer anlaşmadan çekilen ABD yönetiminin İran’a yönelik sürdürdüğü baskı politikası gereği giderek ısınıyor" diye konuştu. “ÇİN PETROL İTHALATININ YARISINI HÜRMÜZ’DEN YAPIYOR”

Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemine değinen Dr. Filiz Katman, “Günlük 30 milyon varil petrol ile dünyanın en önemli petrol deniz geçiş noktalarını oluşturan geçitlerden biri olan Hürmüz Boğazı enerji jeopolitiği açısından önemli geçiş noktalarından biridir. Diğeri olan Malakka Boğazı'nın alternatifi var iken Hürmüz Boğazı'nın alternatifi bulunmuyor. Ortadoğu petrolünün yüzde 75'inin (17 milyon varil) buradan geçerken 2020'de 35 milyon varil petrol taşınması öngörülüyor. Sadece dolu tankerler açısından değil boş tankerlerin de yüklerini almak için geçtiği düşünüldüğünde Hürmüz Boğazı’ndan on dakikada bir tanker veya ticari gemi geçişi var. Asya ülkelerine giden petrolün büyük bir kısmı Hürmüz Boğazı’ndan geçmektedir. En yüksek orana Japonya sahipken (petrol ithalatının 3/4'ü) Çin ise ikinciliğe sahiptir (petrol ithalatının yarısı)” dedi.