HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi

Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.

Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu duyurdu.Öz yaptığı açıklamada, “Koronavirüsün ilacı olarak söylenen deksametazon ile ilgili size mükemmel bir haberim var, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Oxford Üniversitesi uzmanlarının koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu söylediği ilaç ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) açıklama geldi. Bu tedavi özellikle oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama, büyük bir ilerleme” diye konuştu.

"BU ŞİMDİYE KADAR ÖLÜM ORANINI AZALTAN TEK İLAÇ"

“Yapılan araştırmada 2 bin koronavirüs vakası üzerinde denendi ve sonuçta bunu kullanmayan diğer 4 bin hastayla karşılaştırıldı" diyen Öz şu ifadelere yer verdi: "İlacın hastalığa karşı çok önemli etki gösterildiğini ortaya çıkardı. Oxford Üniversitesi verilerine göre ilacın solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski oranı yüzde 40’tan yüzde 28’e düştü. Oksijene ihtiyaç duyulan hastalardaysa bu oran yüzde 25’ten yüzde 20’ye indirdi. Araştırma başındaki Profesör Pete Horby konuyla ilgili, bu şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç, ölüm oranını önemli ölçüde azaltıyor, büyük bir sonuç”

‘VATANDAŞ OLARAK ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN’

Dr. Mehmet Öz koronavirüs salgınına ilişkin her bireyin kendisini koruması gerektiğinin altını çizerek, “İlaç ucuz o yüzden tüm dünyada rahatlıkla kullanılabilinir. Ben de bu önemli gelişmeyi sizle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. COVID-19 tedavisi için tüm ülkeler yoğun bir şekilde çalışıyor. Lütfen bu süreçte siz de vatandaş olarak üzerinize düşeni yapın maske takın ve sosyal mesafeye dikket edin’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
285 çocukta koronaya bağlı yeni hastalık teşhisi!285 çocukta koronaya bağlı yeni hastalık teşhisi!
Ceza ve Tevkifevleri personelinin tayin sonuçları açıklandı!Ceza ve Tevkifevleri personelinin tayin sonuçları açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
50 tecavüzden sorumlu tutulan seri katil 13 cinayeti kabul etti

50 tecavüzden sorumlu tutulan seri katil 13 cinayeti kabul etti

285 çocukta koronaya bağlı yeni hastalık teşhisi!

285 çocukta koronaya bağlı yeni hastalık teşhisi!

Fransa: Türkiye'nin cezai sorumluluğu var

Fransa: Türkiye'nin cezai sorumluluğu var

Patlamak üzereyken kararmıştı! Gizemi çözüldü

Patlamak üzereyken kararmıştı! Gizemi çözüldü

Nicolas Maduro AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi

Nicolas Maduro AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi

Pompeo'dan Sincan'daki doğum kontrol uygulamaları açıklaması

Pompeo'dan Sincan'daki doğum kontrol uygulamaları açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.