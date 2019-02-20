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Dr. Melahat Yeni: 'Huzursuz bebek'te radyolojik değerlendirme yapılmalıdır

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2019 18:00 | Son Güncelleme

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Dr. Melahat Yeni: 'Huzursuz bebek'te radyolojik değerlendirme yapılmalıdır

KAYSERİ, (DHA)- ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melahat Yeni, 1 yaşın altındaki bebeklerin uzun süreli ağlama nedenleri hakkında bilgi vererek, "Huzursuz bebek söz konusu olduğunda fizik muayene ve gerekiyorsa laboratuvar tetkikleri ile radyolojik değerlendirme yapılmalıdır" dedi.
Bir yaşın altındaki bebeklerin aşırı sesli ve 2 saatin üzerinde ağlamasının 'huzursuzluk' olarak tanımlandığını belirten Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Melahat Yeni, "Huzursuz bebek söz konusu olduğunda öykü, fizik muayene ve gerekiyorsa laboratuvar tetkikleri ile radyolojik değerlendirme yapılmalıdır. Anne ve babadan alınacak öykü, teşhis koymada yüzde 20 oranında fayda sağlamaktadır. Fizik muayene ile bu oran yüzde 40'lara yükselmektedir. Anne ve babaların anlattıkları ve tetkikler sonucunda vakaların yüzde 75'inde uzun süreli ağlama ve huzursuzluğun nedeni bulunmaktadır" diye konuştu.
Bebekte huzursuzluğun devam etmesi durumunda test yapılması gerektiği belirten Dr. Yeni, "Aşırı ağlama sorunuyla doktora getirilen bebeklerin bir kısmı muayene süresince ağladıktan sonra genelde susmaktadır. Eğer bebek muayene sonrasında sakinleşiyorsa, altta yatan nedenin ciddi bir durum olma olasılığı çok düşüktür. Bebek muayene boyunca ağlıyor ve sakinleşmiyorsa durum birçok yönden değerlendirilmelidir. Fizik muayene bebeğin tüm giysileri ve bezi çıkarıldıktan sonra yapılmalı, vücudun tamamı detaylı olarak incelenmeli ve sistematik değerlendirilmelidir. Genellikle fizik muayene sırasında bebeklerin neden ağladığı tam olarak tespit edilir. Ancak bebek oyalanmasına rağmen, huzursuzluk ve ağlama eylemi devam ediyorsa, bazı laboratuvar tetkiklerinin sonucunda teşhis koymak gerekir" ifadelerini kullandı.
Bebeklerde uzun süreli ağlamaya yol açan nedenlere de değinen Dr. Melahat Yeni, "İnfantil kolik, 4 ayın altındaki bebeklerin yüzde 20- 30'unda görülen uzun süreli ağlamanın en çok görülen nedenleri arasındadır. Yapılan fizik muayenede bu bebekler tamamen normal gibi görünür. Ağlama atakları genelde geceleri ortaya çıkar, haftada 3 kez nöbetler şeklinde gerçekleşir. Bağırsakta aşırı gaz birikimi, artan bağırsak hareketleri ile yanlışlıkla verilen inek sütü alerjisine bağlı olarak ortaya çıkabilir. İnfantil koliğin kesin ve etkili bir medikal tedavisi bulunmamaktadır. Tedaviyi planlamadan önce bu duruma yol açabilecek diğer ciddi hastalıklar elenmelidir. Kolik hakkında anne ve babaya verilecek doğru bilgi, ebeveynleri rahatlatarak bebeğin daha kısa sürede sakinleşmesini sağlayacaktır" dedi.

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