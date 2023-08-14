Dr. Rezan Epözdemir'den 'Antisemitizm' iddialarına tepki: Gerçek dışı ve kötü niyetli

İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde ölen Cem Garipoğlu'nun bu cinayeti Yahudi geleneklerinde yer alan ‘Mayasız Ayini' için öldürdüğü iddiaları gündem oldu. Konuyu Fatih Altaylı ile Youtube'da yaptığı sohbette dile getiren Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, bu iddiaların kendisine ait olmadığını, mahkeme tutanaklarında olduğunu ve mahkemenin bu iddiaları araştırdığını söyledi. Epözdemir, konuya ilşkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

'BENİM HAYAT GÖRÜŞÜME TERS'

Avukat Rezan Epözdemir, ‘Mayasız Ayini' söylemi nedeniyle Antisemitizm suçlamaları ile karşı karşıya kalmasına sosyal medyadan şu yanıtı verdi:

“Fatih Altaylı ile yayının ilgili bölümünü izlemeden beni antisemitik açıklama yapmakla suçlamak açıkça kötü niyetlidir ve benim asla kabul edemeyeceğim bir yaklaşımdır. Bu tür gerçek dışı, kötü niyetli ve hedef gösteren açıklamalar bu hunharca ve vahşice cinayeti de meşrulaştırmaktadır. Antisemitizm benim hayatım boyunca uğruna mücadele ettiğim insani değerlere aykırı. Bu gerçek dışı ve kötü niyetli isnat beni ziyadesiyle üzer."

'MANİDAR VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ'

Epözdemir, konuyla ilgili bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı;

"Adli tıp'ta, kollukta ve yargıda yaşanan skandallar, tehditlere ve manüplasyon çabalarına rağmen verilen hukuki mücadele, mezarın açılmasına ilişkin hukuki sürecin tartışılması gerekirken, kişisel görüşümü ihtiva etmeyen mahkemenin gerekçesinde tartıştığı iddialardan biri olan ayin iddiası üzerinden konuya yaklaşmak manidar ve düşündürücü. Okuduğunu ve izlediğini anlayamayan, linç kültürünü egemen kılan bu bakış açısı çok üzücü."

