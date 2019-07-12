Drift yapıp polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye, 6 bin 247 TL ceza

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, drift yapan ve polis 'dur' uyarısına uymayan sürücü Şükrü T., kovalamaca sırasında otomobiliyle kaldırıma çarptı. Yakalanan Şükrü T.'ye 6 bin 247 TL para cezası kesildi, ehliyetine de el kondu.

Olay, bugün saat 22.00 sıralarında, Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü T. yönetimindeki 20 BE 638 plakalı otomobille drift yaptı. Sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü fark eden bölgedeki polis ekibi, otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Şükrü T. ile polis arasında kovalamaca başladı. 443 Sokak'a giren Şükrü T. otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirip, kaldırıla çarptı.

Şükrü T.'yi yakalayan polis, yaptığı kontrolde sürücünün 0.92 promil alkollü olduğunu belirledi.

Şükrü T.'ye, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'polisin 'dur' ikazına uymamak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 6 bin 247 TL para cezası kesildi. Ayrıca, ehliyetine 8 ay ehliyetine el konuldu.

Otomobil, çekiciyle Yedi Emin Otoparkı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI



