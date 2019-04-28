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Drone ile denetim kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

İzmir-Çanakkale kara yolunda drone ile denetim yapan trafik ekipleri, bir saat içinde 20'den fazla kural ihlali tespit ederek cezai işlem uyguladı

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Bergama Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, "drone" ile trafik denetimi yapıyor.

"Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında sıklıkla kazaların meydana geldiği İzmir-Çanakkale kara yolunda drone ile trafik denetiminde şerit ihlali, araçta sigara içme, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışıkta geçme gibi trafik kurallarına uymayan sürücüler drone ile tespit edildi.

Kuralları ihlal eden sürücüler, arama noktalarında polis ekiplerince durduruldu.

Bir saatte 20'den fazla sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik cezalarının çoğu, emniyet kemeri takmamak ve araç kullanırken telefonla konuşmaktan dolayı kesildi.

Sürücülerden Suat Alageyik, yaptığı açıklamada, "Emniyet kemeri takmadığım için ceza yedim. Trafik kurallarını ihlal ediyoruz. Memur arkadaşlar da işini yapıyor." dedi.

Bergama Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin drone ile trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

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Bergama drone polis

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