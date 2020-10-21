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Drone ile Kovid-19 testlerine hız kazandırılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

Drone’lar sadece savaş alanlarında yükselmiyor. Şimdi İngiltere Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 testleri için insansız hava araçları kullanmaya başlıyor.

Drone ile Kovid-19 testlerine hız kazandırılacak

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen projeye göre, drone ile Kovid 19 testleri hastaneler ve laboratuvarlar arasında taşınacak. Böylece testlerin, laboratuvara daha hızlı ulaştırılması mümkün olacak. Üstelik testler nedeniyle yolda kargo personeline virüs bulaşma riski de ortadan kalkmış olacak.

DRONE'LAR KORONAVİRÜS TESTİNİ ALIP UÇACAKLAR

Proje kapsamında geliştirilen drone’lar hastanelerin çatısına veya çevresindeki düz alanlara inecek. Ardından test materyalini alıp 90 metre yüksekten uçarak, 90 km menzile kadar uçabilecek. Sağlık Bakanlığı bu şekilde, arı gibi çalışan bir test ulaştırma ağı kurmak istiyor.

Proje için ilk aşamada 1.3 milyon pound’luk bir bütçe belirlenmiş durumda. Projenin başarıya ulaşması halinde ise bu drone network'ünün geliştirilmesi ve diğer sağlık hizmetleri için de kullanılması mümkün olacak. Ayrıca, kara yolundan ulaşımın zor olduğu kırsal bölgelerde de drone ile sağlık hizmetleri/ilaç tedariği gibi işlemler için İngiltere’de drone kullanıldığı biliniyor.

Proje için yapılacak ilk test uçuşları ise Basildon’daki Broomfield Hospital, Basildon Hospital ve Pathology First Laboratuvarı arasında düzenlenecek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Drone’ların sivil alanda kullanımı hayatı gerçekten kolaylaştıracak bir gelişme mi, yoksa şehirlerimizin üzerinde vızır vızır uçan drone’lar bir süre sonra sinirlerimizi bozabilir mi?

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