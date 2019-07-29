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Drone ile trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından havadan drone ile yapılan trafik denetiminde 7 araç sürücüsüne 1137 TL para cezası kesildi.

Drone ile trafik denetimi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından havadan drone ile yapılan trafik denetiminde 7 araç sürücüsüne 1137 TL para cezası kesildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez-Kirazlı Yol Arama ve Kontrol Noktası'nda havadan drone ile trafik denetimi yaptı. Drone ile 'sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme', 'uygunsuz şerit kullanımı', 'tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip' ve 'karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme' ihlalleri yapan sürücüler tespit edildi. Denetimde 47 araç sürücüsünden 7'sine 1137 TL idari para cezası uygulandı. 4 araç trafikten men edildi.
Jandarma, sürücüleri, mola vermenin önemini anlatarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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Drone ile trafik denetimi

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