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Drone'lu uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik drone destekli operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Drone'lu uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik drone destekli operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirliova ilçesinde sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik çalışma yaptı. Günler süren fiziki ve teknik takibin ardından dün şafak vakti harekete geçen polisler, önceden belirledikleri 10 adrese drone destekli eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda koçbaşıyla kapıları kırarak içeri giren polis, adreslerde 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde ticari yapmak' suçlarından kayıtları bulunan 16 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalananlar arasında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi Abdullah Karademir'in de bulunduğu belirtildi. Adreslerdeki şüphelilerin kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesinin ardından polis ekipleri, evlerde de arama yaptı. Ekiplerin hassas burunlu narkotik köpekleriyle yaptığı aramalarda 80 gram bonzai, 220 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, bir miktar metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve silahlara el konuldu. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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