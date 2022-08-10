HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Devlet Su İşleri bekçi alımı sonuç listesi belli oldu mu?

DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Devlet Su İşleri bekçi alımı sonuç listesi belli oldu mu?

10.08.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ bekçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Başvuruların tamamlanmasıyla beraber, kura çekimi 9 Ağustos 2022 Salı günü saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleşti. Başvuruda bulunan vatandaşlar için gözler DSİ işçi alımı kura sonuçları listesine çevrildi. Peki DSİ bekçi alımı kura sonuçları listesi açıklandı mı? İşte 2022 Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı sonuçları..

DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Devlet Su İşleri bekçi alımı sonuç listesi belli oldu mu?

DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi merak edilen konular arasına girdi. Devlet Su İşleri işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Başvuruların tamamlanmasıyla 9 Ağustos'ta canlı olarak kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonuçlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden duyurulacağı belirtildi. Peki; DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte Devlet Su İşleri DSİ bekçi alımı kura sonuçları ve isim listesi...

devlet-su-isleri GENEL MUDURLUGU

DSİ İŞÇİ BEKÇİ 2022 KURA SONUÇLARI

DSİ işçi bekçi alımı kura çekimi, 09.08.2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Kura çekimi DSİ Genel Müdürlüğünün resmi youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

DSİ MAVİ

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

DSİ 2022 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İlan edilen kadrolara esas aday olarak atananların, atamaya esas belgeleri Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimi tarafından kontrol edilecek ve yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar ile atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ve yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacak yerlerine sıralı yedek aday çağırılacaktır.

DSİ BEYAZ

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 34 üncü maddesi gereğince dört aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine sıralı yedek aday çağrılacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş açıklama! "Başka bir suç nedeniyle..."Flaş açıklama! "Başka bir suç nedeniyle..."
Geri dönüyorlar! "Türk halkı hakkını helal etsin"Geri dönüyorlar! "Türk halkı hakkını helal etsin"
'Ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı'Ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı
Anahtar Kelimeler:
bekçi DSİ devlet su işleri devlet su işleri genel müdürlüğü dsi genel müdürlüğü dsi işçi alımı işkur devlet su işleri işçi alımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor!

Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor!

Edirne'ye akın ediyorlar! Bulgar vatandaşlarından sonra şimdi de...

Edirne'ye akın ediyorlar! Bulgar vatandaşlarından sonra şimdi de...

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Sindirimi ve kemikleri güçlendiriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

Sindirimi ve kemikleri güçlendiriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.