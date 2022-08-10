DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Devlet Su İşleri bekçi alımı sonuç listesi belli oldu mu?

DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi merak edilen konular arasına girdi. Devlet Su İşleri işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Başvuruların tamamlanmasıyla 9 Ağustos'ta canlı olarak kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonuçlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden duyurulacağı belirtildi. Peki; DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte Devlet Su İşleri DSİ bekçi alımı kura sonuçları ve isim listesi...

DSİ İŞÇİ BEKÇİ 2022 KURA SONUÇLARI

DSİ işçi bekçi alımı kura çekimi, 09.08.2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Kura çekimi DSİ Genel Müdürlüğünün resmi youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

DSİ 2022 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İlan edilen kadrolara esas aday olarak atananların, atamaya esas belgeleri Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimi tarafından kontrol edilecek ve yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar ile atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ve yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacak yerlerine sıralı yedek aday çağırılacaktır.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 34 üncü maddesi gereğince dört aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine sıralı yedek aday çağrılacaktır.



