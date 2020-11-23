HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması: Tünelin sonunda ışık göründü

DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması: Tünelin sonunda ışık göründü

23.11.2020 23:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması: Tünelin sonunda ışık göründü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle haftalık basın toplantılarının ilkini düzenledi.

Kovid-19 aşı çalışmalarından gelen olumlu haberlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ghebreyesus, aşıların geliştirilmesinde gösterilen hızın, bunların adil şekilde dağıtılması hususunda da gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

"TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIK DAHA DA NETLEŞTİ"

Ghebreyesus, tarihte şimdiye kadar herhangi bir salgına karşı bu kadar hızlı aşı geliştirilmediğini vurgulayarak, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor. Şu anda, denenmiş ve test edilmiş diğer halk sağlığı önlemleriyle aşıların salgını sona erdirmeye yardımcı olacağına dair gerçek bir umut var." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanlarının aşı geliştirme konusunda yeni bir standarda ulaştığını aktaran Ghebreyesus, "Uluslararası toplum da şimdi (aşı için) yeni erişim standardı belirlemek zorunda." dedi.

"ASTRAZENECA AŞISI İÇİN BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Aşı çalışmalarına ilişkin soruyu cevaplayan DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı için temkinli konuştu.

Söz konusu aşının tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90 seviyesinde etkili olduğu açıklamalarından haberdar olduğunu belirten Swaminathan, "(Bu aşının) Hem etkinlik hem de güvenlik sonuçlarını görmek için beklememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Swaminathan, AstraZeneca aşısının şu anda başka birçok ülkede 60 bin kişide denendiğini anımsatarak, "daha bilinçli karar almaları" için gelecek test sonuçlarını beklemek zorunda olduklarını kaydetti. (AA)

23 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı23 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Vücudunun yarısını kaybeden genç hayata böyle tutunduVücudunun yarısını kaybeden genç hayata böyle tutundu
'Panter mi o?' Endişeli halk panter avına çıktı 'Panter mi o?' Endişeli halk panter avına çıktı

En Çok Okunan Haberler

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Gece gelen mesajı ifşa etti!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

ABD'de 4 ton ağırlığındaki forkliftin altında kalan genç hayata böyle tutundu!

Vücudunun yarısını kaybeden genç hayata böyle tutundu

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşinden örnek hareket

Aliyev ve eşinden örnek hareket

Biden A takımını açıkladı! Dışişleri Bakanlığına Blinken'ı getirecek

Biden A takımını açıkladı! Dışişleri Bakanlığına Blinken'ı getirecek

İspanya’da panik anları! Yolcu uçağı bir anda alev alev yanmaya başladı

Yolcu uçağı bir anda alev alev yanmaya başladı

Maske takmayan kadınlara sinirlendi, üstlerine tükürdü

Maske takmayan kadınlara sinirlendi, üstlerine tükürdü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.