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DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması! Dünya genelinde kaç vaka var? Sayıyı açıkladılar

06.07.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınından sonra merakla takip edilen maymun çiçeği virüsüne ilişkin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) açıklama geldi. DSÖ'den yapılan açıklamada, dünya genelinde 6 binin üzerinde maymun çiçeği vakasının gözlemlendiği bildirildi.

DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması! Dünya genelinde kaç vaka var? Sayıyı açıkladılar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada 6 binin üzerinde maymun çiçeği vakasının bulunduğunu açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında maymun çiçeği salgınında son duruma dair bilgi verdi.

58 ÜLKEDE 6 BİNİN ÜZERİNDE VAKA

An itibarıyla 58 ülkeden 6 binin üzerinde vakayı doğruladıklarını açıklayan Ghebreyesus, "Vakaların test ile belirlenmesinde hala zorluklar yaşanıyor ve büyük ihtimalle önemli sayıda vakalar resmi olarak kayıtlara geçmedi." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Avrupa'nın maymun çiçeği salgınının merkezi olmayı sürdürdüğünü, "toplam vakaların yüzde 80'inin Avrupa ülkelerinde görüldüğünü" kaydetti.

Virüsün Afrika'da da yayıldığına dikkati çeken Ghebreyesus, kıta genelinde şimdiye kadar virüsün hiç etkili olmadığı bölgelerde yeni vakaların tespit edildiğini belirtti.

"ACİL DURUM KOMİTESİNİ YENİDEN TOPLAMAYI PLANLIYORUZ"

DSÖ Genel Direktörü, virüsün yayılımının süreceğinin altını çizdi ve "Acil Durum Komitesini yeniden toplamayı planlıyoruz. 18 Temmuz'da veya daha öncesinde komite yine toplanacak." dedi.

SURİYE'DE İNSANİ YARDIM İHTİYACI EN ÜST SEVİYEDE

Öte yandan Ghebreyesus, Suriye'de insani yardım ihtiyacının son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

DSÖ'nün ülke çapında gerekli hayat kurtarıcı tıbbi yardımı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Ülkenin kuzeybatısında, 3,5 milyonu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 4,4 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor." bilgisini paylaştı. (AA)

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