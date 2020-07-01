HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ'den tüm ülkelere koronavirüse karşı kapsamlı mücadele çağrısı

DSÖ'den tüm ülkelere koronavirüse karşı kapsamlı mücadele çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2020 21:22 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en kısa zamanda kurtulmak için "kapsamlı mücadele" çağrısı yaparak, "test, fiziksel mesafe ve temas takibi"nin aynı anda yapılması gerektiğini vurguladı.

DSÖ'den tüm ülkelere koronavirüse karşı kapsamlı mücadele çağrısı

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, dünya genelinde toplam vaka sayısının 10,3 milyonu geçtiğini, 506 binden fazla kişinin de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelindeki vaka sayılarının yüzde 60'tan fazlasının geçen ay bildirildiğini ifade ederek, "Geçen hafta, yeni vaka sayıları her gün 160 bini aştı." dedi.

"HEPSİNİ BİRLİKTE YAPIN"

Salgından kurtulmak için "kapsamlı yaklaşım" uygulanmasının şart olduğunun altını çizen Ghebreyesus, ülkelere, "Sadece test, sadece fiziksel mesafe, sadece temas takibi yapmayın. Bunların hepsini birlikte yapın." tavsiyesinde bulundu.

"ASLA GEÇ DEĞİL"

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, bazı ülkelerin salgına karşı mücadelede ellerindeki tüm imkanları ve araçları kullanmamasından endişe duyduklarını belirterek, "Ancak salgının derslerinden biri de bir ülke hangi durumda olursa olsun, durumu tersine çevrilebilir olmasıdır. Asla geç değil." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayında İtalya ve İspanya'nın salgının merkez üssü olduğunu, İspanya'dan günlük yaklaşık 10 bin, İtalya'dan ise 6 bin 500 ortalama vaka sayısı bildirildiğini anımsatan Ghebreyesus, her ülkenin de aradan geçen zamanda salgını kontrol altına almayı başardığına dikkati çekti.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgından en kısa zamanda kurtulmanın en iyi iki yolunun "bilimi takip etmek" ve "kapsamlı yaklaşımdan" geçtiğini vurguladı.

DSÖ olarak bugün ve yarın, dünya çapında 1000'den fazla bilim insanının katıldığı ikinci bir "araştırma ve yenilik forumu" düzenlediklerini aktaran Ghebreyesus, salgında gelinen nokta ve yapılan yeni araştırmaların bu forumda tartışılacağını da kaydetti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Güreş şampiyonu IŞİD üyesi çıktı! Güreş şampiyonu IŞİD üyesi çıktı!
Antalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleriAntalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

Reuters duyurdu: Aşıda insanlı denemeler başarılı!

Reuters duyurdu: Aşıda insanlı denemeler başarılı!

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

Cinsel organı olmayan biriyle aşk yaşıyor!

Cinsel organı olmayan biriyle aşk yaşıyor!

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Dövülerek öldürülmüştü! 'Mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?'

Dövülerek öldürülmüştü! 'Mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?'

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
Bulgaristan güreş şampiyonu IŞİD üyeliğinden tutuklandı

Güreş şampiyonu IŞİD üyesi çıktı!

BMGK, 90 gün küresel insani ateşkes kararını kabul etti

BMGK, 90 gün küresel insani ateşkes kararını kabul etti

Son dakika! ABD'den Ayasofya açıklaması: Müze olarak kalmalı

ABD'den Ayasofya açıklaması

Fransa'dan Türkiye için toplantı çağrısı!

Fransa'dan Türkiye için toplantı çağrısı!

Reuters duyurdu: Oxford'un koronavirüs aşısında insanlı denemeler başarılı

Reuters duyurdu: Aşıda insanlı denemeler başarılı!

Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçının sosyal medya hesabı kapatıldı

Çin Liderine benzerliği başına dert oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.