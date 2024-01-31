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  4. DSÖ, Gazze halkının açlıktan öldüğünü ve çaresiz durumda olduğunu bildirdi

DSÖ, Gazze halkının açlıktan öldüğünü ve çaresiz durumda olduğunu bildirdi

31.01.2024 19:43 | Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, Gazze'deki halkın açlıktan öldüğünü ve çaresiz durumda olduğunu bildirdi.

DSÖ, Gazze halkının açlıktan öldüğünü ve çaresiz durumda olduğunu bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"İNSANLAR ÇARESİZ DURUMDA"

Gazze'deki kıtlık durumuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ryan, "Gazze'deki insanlar çaresiz durumda. Bu çaresiz insanların kamyonlardan yiyecek aldığını konuşuyoruz. Gazze halkı açlıktan ölüyor. Gazze'dekiler uçurumun eşiğine itilen bir halk ve onlar bu çatışmanın tarafı değiller." dedi.

Ryan, Gazze'deki sağlık tesislerinin ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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